PR & Communications
Van Rysel
Le défi
La performance est au cœur des produits, du marketing et de la communication de Van Rysel. La marque voulait comprendre dans quelle mesure ses actions touchaient efficacement ses publics et contribuaient à renforcer sa position dans l’industrie du cyclisme.
Avant Meltwater, l’équipe assurait sa veille médias manuellement. Lors du lancement d’un produit, ses membres recherchaient les articles publiés et contactaient les médias pour recueillir les retombées et les chiffres d’audience.
Cette méthode est devenue plus difficile à gérer à mesure que la marque se développait à l’international. Van Rysel ne disposait pas toujours des bons interlocuteurs sur chaque marché, ce qui compliquait l’obtention d’une vision complète et cohérente de ses performances médiatiques.
« Vu le volume de retombées que nous générons aujourd’hui, il ne serait tout simplement plus possible de travailler comme avant, confie Perrine Chudy, Global Communications Director chez Van Rysel. »
L’équipe avait besoin d’une méthode plus fiable pour suivre ses retombées, évaluer ses partenariats et comparer ses performances dans le temps.
La solution
Van Rysel a choisi Meltwater pour son interface intuitive et l’accompagnement de spécialistes capables de l’aider à configurer ses tableaux de bord et à interpréter les résultats.
« Au quotidien, notre temps est limité et, soyons réalistes, nous n’aurions pas toujours le temps de configurer nous-mêmes tous ces tableaux de bord, explique Perrine Chudy. Pouvoir compter sur une équipe d’accompagnement qui comprend nos besoins et peut nous aider est extrêmement précieux. Cela nous permet d’affiner considérablement nos analyses. »
L’équipe utilise la veille médiatique pour suivre les retombées en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, notamment en Chine. Elle peut examiner depuis une seule plateforme l’activité liée aux campagnes, aux événements, aux partenariats et à la participation d’athlètes à des courses.
Van Rysel utilise également le Social Listening pour suivre la croissance de sa communauté et les performances de ses contenus. L’équipe compare ces résultats aux données du site web et à la fréquentation des magasins afin d’obtenir une vision plus large de l’impact de ses campagnes et de ses événements.
Les données historiques apportent un éclairage supplémentaire. Van Rysel peut comparer ses performances actuelles à celles d’il y a trois ou quatre ans, ce qui aide l’équipe à suivre l’évolution de la marque dans le temps. Les alertes Meltwater permettent aussi à la marque de suivre les évolutions dans le cyclisme et la technologie et de rester informée des changements qui concernent son marché.
"Meltwater nous a permis de réduire considérablement le travail manuel tout en continuant à nous fournir des insights très pertinents."
— Perrine Chudy, Global Communications Director, Van Rysel
Les résultats
En remplaçant la collecte manuelle des retombées, marché par marché, par une veille automatisée et des tableaux de bord, Van Rysel a réduit le travail nécessaire pour évaluer ses activités marketing à l’échelle mondiale. L’équipe dispose désormais d’une vision plus cohérente en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, d’un accès plus rapide au contexte entourant les annonces de partenariats et les pics d’activité liés aux événements, ainsi que d’une visibilité sur l’exposition de la marque qui lui échapperait avec une veille limitée au texte.
Mesurer l’impact des partenariats
Van Rysel utilise Meltwater pour évaluer l’activité liée à l’équipe cycliste Decathlon CMA CGM et à ses collaborations avec des athlètes comme Pierre Gasly et Fabio Quartararo.
Lorsque la marque a annoncé son partenariat avec Quartararo, Meltwater a alerté l’équipe d’un pic d’activité. Van Rysel a ainsi pu évaluer rapidement la réaction suscitée et comprendre les conversations qui en ont découlé sur les réseaux sociaux. Elle peut également comparer ses performances dans le temps, notamment sur les deux années de son partenariat avec Gasly.
Mesurer la visibilité au-delà des retombées écrites
Les fonctionnalités d’écoute visuelle et de reconnaissance de logos de Meltwater apportent une nouvelle dimension à l’analyse de Van Rysel. Pendant le Tour de France, l’équipe les a utilisées pour repérer la présence de logos dans les images, y compris dans des retombées montrant un coureur, une équipe ou un partenariat sans mentionner la marque dans le texte. Grâce à ces insights, elle peut évaluer la visibilité de la marque et améliorer l’identité visuelle et le design de ses produits.
Transformer les insights en décisions
Lorsque les conversations évoluent rapidement, les résumés générés par l’IA aident Van Rysel à comprendre les pics d’activité sans examiner chaque donnée individuellement. Quand l’intérêt grandit autour d’un sujet ou d’un événement, l’équipe peut rapidement identifier ce qui s’est passé, déterminer si une analyse plus approfondie est nécessaire et réagir tant que la conversation est encore active.
À long terme, Van Rysel combine les résultats de Meltwater avec les indicateurs des réseaux sociaux, les données du site web et la fréquentation des magasins pour obtenir une vision plus large de l’impact de ses campagnes et de ses événements. « Au lieu de simplement collecter des données, nous pouvons les comprendre, les interpréter et agir à partir des insights qu’elles nous apportent, souligne Perrine Chudy. »
Découvrez ce que Meltwater peut apporter à votre marque
Van Rysel utilise Meltwater pour obtenir une vision plus claire de ses performances à partir de ses retombées internationales, de ses partenariats et de la visibilité de sa marque. Découvrez comment votre équipe pourrait mesurer l’impact de ses propres campagnes et partenariats avec Meltwater.
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