Le défi

La performance est au cœur des produits, du marketing et de la communication de Van Rysel. La marque voulait comprendre dans quelle mesure ses actions touchaient efficacement ses publics et contribuaient à renforcer sa position dans l’industrie du cyclisme.

Avant Meltwater, l’équipe assurait sa veille médias manuellement. Lors du lancement d’un produit, ses membres recherchaient les articles publiés et contactaient les médias pour recueillir les retombées et les chiffres d’audience.

Cette méthode est devenue plus difficile à gérer à mesure que la marque se développait à l’international. Van Rysel ne disposait pas toujours des bons interlocuteurs sur chaque marché, ce qui compliquait l’obtention d’une vision complète et cohérente de ses performances médiatiques.

« Vu le volume de retombées que nous générons aujourd’hui, il ne serait tout simplement plus possible de travailler comme avant, confie Perrine Chudy, Global Communications Director chez Van Rysel. »

L’équipe avait besoin d’une méthode plus fiable pour suivre ses retombées, évaluer ses partenariats et comparer ses performances dans le temps.

La solution

Van Rysel a choisi Meltwater pour son interface intuitive et l’accompagnement de spécialistes capables de l’aider à configurer ses tableaux de bord et à interpréter les résultats.

« Au quotidien, notre temps est limité et, soyons réalistes, nous n’aurions pas toujours le temps de configurer nous-mêmes tous ces tableaux de bord, explique Perrine Chudy. Pouvoir compter sur une équipe d’accompagnement qui comprend nos besoins et peut nous aider est extrêmement précieux. Cela nous permet d’affiner considérablement nos analyses. »

L’équipe utilise la veille médiatique pour suivre les retombées en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, notamment en Chine. Elle peut examiner depuis une seule plateforme l’activité liée aux campagnes, aux événements, aux partenariats et à la participation d’athlètes à des courses.

Van Rysel utilise également le Social Listening pour suivre la croissance de sa communauté et les performances de ses contenus. L’équipe compare ces résultats aux données du site web et à la fréquentation des magasins afin d’obtenir une vision plus large de l’impact de ses campagnes et de ses événements.

Les données historiques apportent un éclairage supplémentaire. Van Rysel peut comparer ses performances actuelles à celles d’il y a trois ou quatre ans, ce qui aide l’équipe à suivre l’évolution de la marque dans le temps. Les alertes Meltwater permettent aussi à la marque de suivre les évolutions dans le cyclisme et la technologie et de rester informée des changements qui concernent son marché.