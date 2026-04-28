Le défi

Pour iCOVER Group, structurer une veille médiatique mondiale, cohérente et précise représentait un défi majeur. En tant qu'entreprise internationale spécialisée dans le Background Screening, iCOVER avait besoin de maximiser la couverture de ses recherches auprès de différentes audiences, tout en ajustant sa stratégie selon les spécificités de chaque juridiction. Avant son partenariat avec Meltwater, la gestion des sources médiatiques était fragmentée, ce qui compliquait le suivi analytique, la couverture multilingue et la conformité réglementaire.

« Nous devions trouver une solution qui non seulement centralise nos résultats de recherche, mais qui nous permette aussi d'assurer une couverture performante et localisée dans chaque pays », explique Marieta Lucheva, Product Manager – Solutions Media chez iCOVER Group.

Chaque juridiction requiert une approche adaptée, mais iCOVER manquait d'outils centralisés pour harmoniser ses recherches sur l'ensemble des sources mondiales. Il devenait essentiel de trouver une solution capable de centraliser les données tout en offrant des fonctionnalités de requêtes complexes, d'accès aux archives et de veille en temps réel.