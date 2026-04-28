iCOVER Group
Le défi
Pour iCOVER Group, structurer une veille médiatique mondiale, cohérente et précise représentait un défi majeur. En tant qu'entreprise internationale spécialisée dans le Background Screening, iCOVER avait besoin de maximiser la couverture de ses recherches auprès de différentes audiences, tout en ajustant sa stratégie selon les spécificités de chaque juridiction. Avant son partenariat avec Meltwater, la gestion des sources médiatiques était fragmentée, ce qui compliquait le suivi analytique, la couverture multilingue et la conformité réglementaire.
« Nous devions trouver une solution qui non seulement centralise nos résultats de recherche, mais qui nous permette aussi d'assurer une couverture performante et localisée dans chaque pays », explique Marieta Lucheva, Product Manager – Solutions Media chez iCOVER Group.
Chaque juridiction requiert une approche adaptée, mais iCOVER manquait d'outils centralisés pour harmoniser ses recherches sur l'ensemble des sources mondiales. Il devenait essentiel de trouver une solution capable de centraliser les données tout en offrant des fonctionnalités de requêtes complexes, d'accès aux archives et de veille en temps réel.
La solution
Grâce aux outils Meltwater, iCOVER Group a pu transformer sa stratégie de Screening Médiatique en intégrant une solution complète et centralisée.
Meltwater a offert à iCOVER une plateforme unifiée permettant de mener des recherches exhaustives dans plus de 150 langues, d'accéder à des sources premium et à des archives, et de centraliser l'ensemble des résultats via une intégration API directe. La plateforme permet à iCOVER de lancer simultanément des requêtes multilingues longues et complexes, dans des pays plurilingues comme la Suisse, les recherches sont menées en français, allemand, italien et romanche en même temps.
L'accès aux contenus premium, titres de presse locale, médias de niche, communiqués institutionnels et archives, permet à iCOVER de retrouver des articles qui ne sont plus indexés sur les moteurs de recherche standards, garantissant ainsi une vue exhaustive de l'historique de chaque sujet analysé.
"Meltwater nous permet de récupérer des informations critiques que les moteurs de recherche standards ne référencent plus. Grâce à leur base de données d'archives et à leur couverture de plus de 150 langues, nous pouvons mener des recherches véritablement localisées dans chaque juridiction, c'est l'un de nos plus grands avantages concurrentiels."
Marieta Lucheva, Product Manager – Solutions Media, iCOVER Group
En bref
Meltwater permet à iCOVER Group :
Veiller dans plus de 150 langues
iCOVER peut mener des recherches véritablement localisées partout dans le monde. Dans des pays plurilingues comme la Suisse, les recherches sont menées simultanément en français, allemand, italien et romanche.
Centraliser l'ensemble des résultats dans son propre système
L'intégration directe via API automatise la collecte des données et les agrège dans le système propriétaire d'iCOVER, améliorant l'efficacité opérationnelle et réduisant considérablement les délais d'exécution.
Lancer des requêtes complexes et multilingues en simultané
La plateforme permet de combiner plusieurs langues et critères de recherche en une seule requête, indispensable pour analyser des profils internationaux ou des organisations opérant dans plusieurs pays.
Accéder à un contenu premium
L'accès aux archives et aux contenus premium permet à iCOVER de récupérer des articles qui ne sont plus indexés en ligne, garantissant une vue complète et fiable de l'historique de chaque sujet analysé.
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