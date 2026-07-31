Marketing
Canon
$9,000 in agency fees saved
in one week
37% campaign performance increase
identified and quantified with Meltwater
Avant d'intégrer pleinement Meltwater à sa stratégie, Canon gérait ses données liées aux réseaux sociaux et au marketing d'influence de manière fragmentée. L'identification des créateurs, le suivi des performances et la production des rapports étaient principalement confiés aux agences, ce qui rendait ces processus longs, complexes et coûteux. Aujourd'hui, Meltwater occupe une place centrale dans la stratégie de l'équipe. La plateforme permet de suivre les conversations autour de la marque, d'identifier rapidement les créateurs les plus pertinents, de mesurer les performances des campagnes et de présenter des résultats fiables à la direction.
« Nous utilisons Meltwater pour apporter de la visibilité sur nos campagnes. Avec certains créateurs, une campagne peut se résumer à une seule publication. Sans un outil comme celui-ci, il est impossible d'en mesurer réellement les performances », explique Gareth Crew.
Social Listening et Marketing d'influence réunis dans une seule plateforme
Les équipes social media de Canon utilisent désormais les solutions de social listening et de marketing d'influence de Meltwater pour identifier les bons partenaires, suivre leurs performances et transformer les données en insights directement exploitables.
Grâce à la plateforme, elles peuvent sélectionner les créateurs en fonction de critères précis, comme les caractéristiques de leur audience, la qualité de leurs contenus, leurs précédentes collaborations avec des marques ou encore leur affinité avec l'univers Canon. Le Klear Score, indicateur propriétaire de Meltwater, aide également les équipes à identifier les créateurs les plus pertinents pour chaque campagne.
L'un des principaux défis de Gareth Crew consiste à présenter les performances des réseaux sociaux de manière claire et compréhensible pour la direction.
« Nous utilisons Meltwater pour faire évoluer les échanges avec notre direction. Nous pouvons démontrer les impressions, la portée, le taux de visionnage et les audiences que nous touchons réellement. Toutes ces données sont disponibles instantanément. »
Grâce aux données disponibles en temps réel, les équipes peuvent partager rapidement des rapports détaillés sur les performances des campagnes, les profils des audiences et l'impact des créateurs, permettant ainsi aux décideurs de mieux comprendre les résultats obtenus.
Les capacités de social listening de Meltwater répondent également à un autre défi majeur : distinguer les véritables mentions de la marque Canon des nombreuses utilisations du mot « canon » sur Internet.
« Sur Internet, le mot "canon" est utilisé dans de nombreux contextes, par exemple dans les univers Marvel ou Star Trek. Il est donc difficile d'identifier les conversations qui concernent réellement notre marque. Il faut un outil suffisamment performant pour éliminer ce bruit et analyser précisément le sentiment associé à Canon », explique Gareth Crew.
Grâce à son infrastructure reposant sur AWS, Meltwater offre à Canon une plateforme performante, évolutive et sécurisée, capable de traiter rapidement de grands volumes de données tout en garantissant leur disponibilité et leur protection.
« Nous utilisons Meltwater pour faire évoluer les échanges avec notre direction. Nous pouvons démontrer les impressions, la portée, le taux de visionnage et les audiences que nous touchons réellement. Toutes ces données sont disponibles instantanément. »
— Gareth Crew, Responsable Communication digitale et réseaux sociaux EMEA chez Canon
Des résultats concrets
Depuis que Meltwater est devenu un élément central de sa stratégie social media et Influence, Canon a considérablement amélioré l'efficacité de ses équipes tout en réduisant ses coûts.
Lors du lancement récent d'un produit soutenu par des créateurs de contenu, les fonctionnalités de reporting de Meltwater ont permis de démontrer que la campagne avait généré des performances 37 % supérieures à celles des contenus de marque habituels. À partir d'un rapport unique, les équipes ont pu analyser l'Estimated Media Value (EMV), vérifier le respect des engagements contractuels et mesurer l'impact global de la campagne.
Meltwater a également permis à Canon de réaliser d'importantes économies. Dans un projet, une agence avait estimé à près de 9 000 $ le coût de l'identification manuelle de 137 créateurs potentiels. Grâce à Meltwater, Gareth Crew a pu effectuer lui-même cette sélection en quelques minutes seulement, économisant près de 10 000 $ tout en montrant à ses partenaires comment exploiter davantage les capacités de la plateforme.
En centralisant les données, en simplifiant la gestion des campagnes d'influence et en donnant un accès immédiat aux indicateurs de performance, Meltwater permet aux équipes social media de Canon de mesurer précisément l'impact de leurs actions sur l'ensemble de leurs marchés. Alors que Canon poursuit le développement de sa marque, collabore avec de nouveaux créateurs et engage des audiences toujours plus larges, Meltwater lui fournit les données et les analyses nécessaires pour prendre de meilleures décisions et maximiser ses résultats. Découvrez comment les solutions Meltwater peuvent vous aider à obtenir les mêmes résultats.
À propos de Meltwater
Meltwater accompagne les entreprises grâce à une plateforme de solutions de veille média, social listening, intelligence consommateur et intelligence commerciale. En analysant près d'un milliard de contenus chaque jour, notre technologie transforme les données en insights stratégiques qui aident les organisations à prendre de meilleures décisions et à renforcer leur avantage concurrentiel. Avec plus de 27 000 clients dans le monde, 50 bureaux répartis sur six continents et 2 300 collaborateurs, Meltwater est le partenaire de référence des plus grandes marques internationales.
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