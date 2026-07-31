Avant d'intégrer pleinement Meltwater à sa stratégie, Canon gérait ses données liées aux réseaux sociaux et au marketing d'influence de manière fragmentée. L'identification des créateurs, le suivi des performances et la production des rapports étaient principalement confiés aux agences, ce qui rendait ces processus longs, complexes et coûteux. Aujourd'hui, Meltwater occupe une place centrale dans la stratégie de l'équipe. La plateforme permet de suivre les conversations autour de la marque, d'identifier rapidement les créateurs les plus pertinents, de mesurer les performances des campagnes et de présenter des résultats fiables à la direction.

« Nous utilisons Meltwater pour apporter de la visibilité sur nos campagnes. Avec certains créateurs, une campagne peut se résumer à une seule publication. Sans un outil comme celui-ci, il est impossible d'en mesurer réellement les performances », explique Gareth Crew.

Social Listening et Marketing d'influence réunis dans une seule plateforme

Les équipes social media de Canon utilisent désormais les solutions de social listening et de marketing d'influence de Meltwater pour identifier les bons partenaires, suivre leurs performances et transformer les données en insights directement exploitables.

Grâce à la plateforme, elles peuvent sélectionner les créateurs en fonction de critères précis, comme les caractéristiques de leur audience, la qualité de leurs contenus, leurs précédentes collaborations avec des marques ou encore leur affinité avec l'univers Canon. Le Klear Score, indicateur propriétaire de Meltwater, aide également les équipes à identifier les créateurs les plus pertinents pour chaque campagne.

L'un des principaux défis de Gareth Crew consiste à présenter les performances des réseaux sociaux de manière claire et compréhensible pour la direction.

« Nous utilisons Meltwater pour faire évoluer les échanges avec notre direction. Nous pouvons démontrer les impressions, la portée, le taux de visionnage et les audiences que nous touchons réellement. Toutes ces données sont disponibles instantanément. »

Grâce aux données disponibles en temps réel, les équipes peuvent partager rapidement des rapports détaillés sur les performances des campagnes, les profils des audiences et l'impact des créateurs, permettant ainsi aux décideurs de mieux comprendre les résultats obtenus.

Les capacités de social listening de Meltwater répondent également à un autre défi majeur : distinguer les véritables mentions de la marque Canon des nombreuses utilisations du mot « canon » sur Internet.

« Sur Internet, le mot "canon" est utilisé dans de nombreux contextes, par exemple dans les univers Marvel ou Star Trek. Il est donc difficile d'identifier les conversations qui concernent réellement notre marque. Il faut un outil suffisamment performant pour éliminer ce bruit et analyser précisément le sentiment associé à Canon », explique Gareth Crew.

Grâce à son infrastructure reposant sur AWS, Meltwater offre à Canon une plateforme performante, évolutive et sécurisée, capable de traiter rapidement de grands volumes de données tout en garantissant leur disponibilité et leur protection.