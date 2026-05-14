Redditは、アメリカ発の掲示板型プラットフォームです。世界規模のユーザー基盤を持ち、匿名性が高くユーザーの本音が集まりやすいという特性から、SEOやAI検索エンジンへの影響力も注目されています。「海外ユーザーのリアルな声を掴みたい」「グローバル市場のトレンドをいち早く把握したい」と考えるマーケティング担当者にとって、見逃せない存在です。

この記事では、Redditの基本概要・使い方・企業のマーケティング活用・利用時の注意点まで解説します。





Reddit（レディット）とは

Reddit（レディット）は、2005年にアメリカで誕生した掲示板型のソーシャルメディアで、「Read it」が名前の由来です。「スポーツ」「質問」「やってみた」などさまざまなテーマ別コミュニティがあり、タイトル付きでテキスト・画像・動画・リンクが投稿できます。

FacebookやInstagramなどのSNSとは異なり、氏名や生年月日を登録せずに匿名で投稿・交流できる点が大きな特徴です。日本の「5ちゃんねる（旧2ちゃんねる）」に似た仕組みから「アメリカ版2ちゃんねる」と称されることもありますが、コミュニティのルールが整備されているためネガティブな書き込みは比較的少ない傾向にあります。

Redditは日本では普及が遅れているものの、AIの発展によりWeb上での露出が目立ってきました。外国語の投稿が日本語にAI翻訳されてGoogle検索でリーチできるようになったり、検索結果に表れる生成AIの要約に引用されたりしています。グローバル規模でユーザーのニーズを捉えたい企業にとっては、重要なマーケティングツールとなるでしょう。

日本・世界での利用率

Meltwaterの調査によると、Redditの利用率は世界全体で増加傾向にあります。16歳以上の月間アクティブユーザーの割合は2025年第2四半期に12.1%で、前年同期の10.3%を上回っています。

国別では、2025年10月時点でトップのアメリカ32.7%に続き、カナダ・ニュージーランド・フィリピン・オーストラリアでも約32%の高い利用率で、英語圏が上位を占めていることがわかります。一方、日本の利用率は1.2%にとどまり、調査対象国の中でも特に低い水準です。日本国内をターゲットとする場合は他のプラットフォームと組み合わせた戦略を検討するのが現実的です。

参考：2026年版グローバル・デジタル・レポート | Meltwater





世界での年代別利用率

Redditの利用者は若い世代に集中しています。2025年10月時点で最も利用率が高い年齢層は16〜24歳で、年齢が上がるほど利用率は下がる傾向にあります。全年齢層で男性が女性を上回り、16〜24歳の男性の利用率は21.3%です。

国別利用率トップのアメリカでも同様の傾向が見られ、2025年時点のユーザーの平均年齢は23歳で、最も利用率が高いのが18〜29歳で44%、次の30〜49歳が31%でした。性別では男性が59.8%と最多数を占め、女性は30.2%、その他は10%です。利用目的はエンターテイメントが72%でトップ、次いでニュースが43%、ブランド・企業のフォローが17%と続きます。



参考：2026年版グローバル・デジタル・レポート | Meltwater

EXPLODING TOPICS Reddit User Age, Gender, & Demographics (2025)





Redditが注目される理由

Redditがマーケティング担当者から注目を集める背景には、主に3つの理由があります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

高い匿名性により、ユーザーの本音が把握できるため

Redditは生年月日の登録が不要で匿名性が高いため、アンケートや他のSNSでは得られないユーザーの本音が集まりやすい傾向があります。商品やサービスへの率直な口コミから、企業が把握しきれていない不満点や改善のヒントを拾ったり、現在のトレンドを把握したりすることができます。

SEO対策に有効のため

AI翻訳機能が高度になったことにより、Redditの投稿は日本のGoogle検索でもヒットするようになりました。検索結果の1ページ目に表示されることもあり、SEO対策の観点からも価値あるコンテンツソースといえます。Reddit内の議論を分析して自社が狙うべきキーワードを抽出することで、検索意図に沿ったコンテンツや商品ページの作成に応用できます。

AI検索エンジンへの影響力が大きいため

RedditはAI検索エンジンが最も引用するプラットフォームとしても注目されています。Ahrefsのデータによると、2025年5月～9月のChatGPTの引用ドメインランキングでRedditは228,388回とトップで、2位のWikipedia英語版の166,445回を大きく上回っています。自社ブランドや商品に関するReddit上の情報がAI検索の回答に影響を与える可能性があるため、Reddit上での評判は、SEOと同様にAIO（AI最適化）においても重要な要素といえます。

参考：Ahrefs AI検索エンジンの日本国内の「情報源」を徹底比較

▶︎あわせて読みたい：LLMOとは？ SEOとの違い・具体的な対策・ツール活用を解説！





Redditの3つの機能とその特徴

Redditには、ユーザー同士の議論を活性化させる3つの独自機能があります。機能と特徴を解説します。

1. テーマ別のコミュニティSubreddit

Subreddit（サブレディット）とは、Reddit内に無数に存在するテーマ別コミュニティのことです。大規模なものから、ニッチなテーマを扱う小規模なものまで幅広く存在します。「r/food」「r/sports」のように「r/」から始まる名前で表示され、Redditの日本語版コミュニティは「r/ja」です。以下は2025年10月時点でメンバー数の多いコミュニティ例です。

r/funny（ユーモア・面白コンテンツ、約6,700万メンバー）

r/AskReddit（質問・相談、約5,700万メンバー）

r/todayilearned （今日の出来事、約4,100万メンバー）

r/memes（文化や習慣、約3,500万メンバー）

各コミュニティにはMOD（モデレーター）と呼ばれるボランティアメンバーが在籍しており、テーマに合わない投稿の削除や問題ユーザーへの対応を行うことでコミュニティの秩序を維持しています。

参考：Reddit Help、2026年版グローバル・デジタル・レポート | Meltwater

2. 投稿に対するUpvoteとDownvote

Upvote（賛成投票）とDownvote（反対投票）は、投稿やコメントの評価を決めるRedditの基本機能です。各投稿・コメントに2つの矢印が付いており、上向きのものがUpvote、下向きのものがDownvoteです。Upvoteが多い投稿は質の高いコンテンツとして認識され、人気投稿のカテゴリにも含まれるようになり、自然と多くのユーザーの目に触れやすくなります。投票数は誰でも確認できます。

参考：Reddit Help

3. ユーザーの信頼度を可視化するKarma

Karma（カルマ）とは、投稿やコメントに集まったUpvoteをもとに算出される指標です。カルマ数が多いユーザーはコミュニティ内で信頼性が高いとみなされ、反対にカルマ数が少ないユーザーの投稿はスパム対策として表示されないこともあります。カルマ数は各アカウントのプロフィールページで確認でき、自身のアカウントのプロフィールページでは投稿カルマとコメントカルマに分けて確認できます。

参考： Reddit Help





Redditの始め方・使い方

Redditは無料で始められます。アカウント作成からコミュニティへの参加まで手順を解説します。

アカウントの作成

Redditのアカウントは電話番号やメールアドレスのほか、GoogleやAppleアカウントでも登録できます。ユーザーネームとパスワードを設定し、興味のあるカテゴリーを選択すればアカウント作成は完了です。

基本機能はすべて無料で利用できますが、有料プラン「Reddit Premium」に加入すると、以下のような機能がついてきます。

広告の非表示

投稿の上限引き上げ（テキスト：4万字→8万字 動画：15分→30分）

AI検索「Reddit Answers」の1日質問100件利用

料金はウェブ版で月額5.99米ドル、年額49.99米ドルです。アプリ内で購入すると月額6.99米ドル、年額59.99米ドルとなります。

参考：Reddit Help

興味のあるコミュニティの検索・参加

Redditへの投稿は、自分の興味や目的に合ったコミュニティ（Subreddit）を見つけることから始まります。投稿の種類はテキスト・画像・動画・リンクの4種類です。

コミュニティによってルールが異なり、違反した投稿はMODによって削除される場合もあるため、参加前にコミュニティのガイドラインを確認しておきましょう。ガイドラインはPC版ではページ右側のサイドバー、モバイルアプリでは「さらに表示」→「概要」タブで確認できます。

参考：Reddit Help

フォロー・コメント

興味のあるアカウントをフォローすることができます。フォローしたアカウントの投稿は、タイムラインに優先的に表示されます。

また、気になる投稿を見つけたら、投稿下のコメントアイコンをタップしてコメントできます。コメントは下書き保存に対応しており、最大20件・14日間保存が可能です。自動保存機能もあるため、誤操作で作業が中断された場合も続きから作業を開始できます。

参考：Reddit Help

企業がRedditをマーケティングに活用する方法3つ

Redditは世界的に利用されています。日本での認知はまだ限定的ですが、グローバル市場を視野に入れるなら注目しておく価値があるプラットフォームです。

Meltwaterの2026年ソーシャルメディアの最新状況によると、グローバル市場でRedditを活発に活用しているのはソフトウェア・コンピューター業界や、メディア・エンターテインメント業界、教育業界です。

1. Redditの広告機能の活用

Reddit広告では、ユーザーの興味・年齢・地域などの属性に基づいてターゲットを絞り込み、フィード上にスポンサー投稿として表示できます。広告形式はテキスト・画像・カルーセル・動画があり、投稿の一部のような自然な形で掲載できます。さらに広告を印象づけたい場合は、コミュニティページやフィードの最上部に表示させることも可能です。

Meltwaterの2025年10月のグローバル調査によると、Reddit広告のリーチ率は前年比189%増と大きく成長しており、潜在的にリーチ可能なユーザー数は7億6,520万人に上ります。ユーザーの男女比は男性約6割・女性約4割で、カナダ・アメリカ・シンガポール・オーストラリアなどでリーチ率が高いです。

参考：Reddit Business Ad Types、2026年版グローバル・デジタル・レポート | Meltwater

2. グローバルトレンドの把握

Redditの検索バーをタップすると、直近一週間で多く訪問されたコミュニティを一覧で確認できます。トップページのフィード上での投稿と合わせて定期的にチェックすることで、グローバル市場で今まさに注目されている話題をいち早く把握できます。

収集したデータをより深く分析したい場合は、ソーシャルリスニングツールの活用がおすすめです。キーワードごとの投稿量の推移や感情傾向を自動で集計・可視化でき、手作業ではカバーできない大量の投稿を効率よく分析できます。

▶︎あわせて読みたい：トレンド分析とは？メリットや分析方法、役立つツールを解説

3. 自社ブランドに関する消費者インサイトの調査

Redditは、自社ブランドや競合に関するリアルな声を収集する市場調査としても活用できます。ブランド名や商品カテゴリーをキーワードに検索すると、ユーザーの率直な評価や潜在ニーズが浮かび上がり、アンケートでは拾いにくい本音のインサイトを得られます。

コメントのポジティブ・ニュートラル・ネガティブな傾向を把握するセンチメント分析と組み合わせると、商品改善やコンテンツ企画の精度をさらに高められます。定点観測を続けることで、グローバル市場における消費者意識の変化を早期にキャッチできるでしょう。

▶︎あわせて読みたい：消費者インサイトとは？事例や調査方法、活用のポイントを解説





Redditを利用する際の注意点

Redditには独自のルールと文化があり、理解せずに活動すると投稿削除やアカウント停止につながる場合もあります。活用前に押さえておくべき注意点を確認しましょう。

ルールの遵守（Reddiquette）

Redditには「Reddiquette（レディケット）」と呼ばれる全体的な行動指針があり、誹謗中傷・重複投稿・テーマと無関係な投稿は奨励されていません。企業がマーケティング目的で利用する場合も、過度な宣伝投稿を避け、コミュニティへの貢献を意識することが重要です。

Reddiquetteに加え、各コミュニティでも独自のルールが設けられており、違反するとMODによって投稿が削除されることがあります。コミュニティのルールはPC版ではサイドバー、モバイルアプリでは「概要」タブから確認できます。

参考：r/reddit.com

炎上対策の必要性

投稿内容がユーザーの価値観に合わない場合や文化的背景への配慮が不足している場合、炎上につながるリスクがあります。文化的背景・宗教・価値観に関わる表現が炎上の引き金になるケースも少なくありません。

日本企業がRedditというグローバルな場で発信する際は、英語のネイティブスピーカーや現地文化に精通した人物に、投稿内容の事前確認を依頼するのが有効です。発信前にチェック体制を整え、現地ユーザーの感覚とズレた表現が意図せず反感を招かないよう備えておきましょう。

▶︎あわせて読みたい：企業のためのSNS炎上対策を解説





まとめ｜Redditは新たな情報の宝庫

Redditは匿名性が高くユーザーの本音が集まりやすいため、グローバルトレンドの把握・消費者インサイトの調査・広告活用まで、幅広いマーケティング用途に対応できるプラットフォームです。日本での普及率はまだ低いものの、アメリカをはじめとする英語圏では重要な情報源として定着しており、グローバル市場を狙うなら無視できない存在です。

まずは自社ブランドや競合のキーワードでRedditの投稿を検索し、ユーザーの考えを確認するところから始めてみましょう。リアルな声に触れることで、これまで見えていなかった消費者インサイトが見つかるでしょう。

Redditを含む世界中のメディアをまとめてモニタリングしたい場合は、Meltwaterのソーシャルリスニングツールの活用もご検討ください。

▶︎Meltwaterのソーシャルリスニングツールをもっと詳しく

※本調査内容を転載・ご利用いただく場合は、出典元にMeltwaterを記載のうえご利用ください。

よくある質問（FAQ）

Redditに関する質問と答えをまとめました。

Redditとはどんなサイトですか？

Redditは掲示板型SNSです。Subredditと呼ばれるテーマ別のコミュニティが多数存在し、世界中のユーザーが匿名で投稿します。投票機能やコミュニティルールによって管理され、悪質な投稿やコメントが少ないことが特徴です。





Redditは安全ですか？

RedditはGoogleのシステムを導入し、有害リンクの特定やプライバシー保護など危険性を排除する取り組みを行っています。しかし、IT技術の日々の発展によりフィッシング詐欺・有害コンテンツ・個人情報漏洩といったリスクは常に存在します。不審なリンクをクリックしない、個人情報を投稿しない、2要素認証を有効にするなどの対策を講じた上で利用しましょう。





Redditを日本語で使う方法は？

日本語に翻訳して使う場合は、PC版はトップページ右上のユーザーアイコン→設定→個人設定→表示言語に進み「日本語」を選択します。アプリ版は右下のアイコン→設定（歯車マーク）→言語設定から「日本語」を選択します。翻訳ではなく日本語版のRedditを見るには、「r/ja」のSubredditに参加します。

Redditのユーザー層は？

世界的に見ると16〜24歳の利用率が最も高く、男性ユーザーは女性ユーザーの1.5倍ほどいます。国別ではアメリカ・カナダ・ニュージーランド・フィリピン・オーストラリアが、それぞれ約32％という高い利用率を示しています。日本の利用率は1.2％と低く、ユーザー構成は海外中心です。

この記事の監修者：

宮崎桃（Meltwate Japanエンタープライズソリューションディレクター）

国際基督教大学卒。2016年よりMeltwater Japan株式会社にて新規営業を担当。 2020年よりエンタープライズソリューションディレクターとして大手企業向けのソリューションを提供。 ソーシャルメディアデータ活用による企業の課題解決・ブランディング支援の実績多数。 趣味は映画鑑賞、激辛グルメ、ゲーム

LinkedIn