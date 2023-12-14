【レポート】Meltwater Japan 15周年記念パーティー

こんにちは、Meltwaterのマーケティング担当の樋口です！先日は多くのユーザー企業の皆様にお集まりいただき、Meltwater Japanの15周年記念パーティーを盛大に開催いたしました。本ブログでは、感謝の気持ちを込めてイベントの模様をお伝えいたします。

おかげさまでMeltwater Japan は15周年を迎えました！

おかげさまで、Meltwater Japanは設立から15周年を迎えました！これまでの歩みを振り返りながら、記念パーティーのハイライトをお届けします。

Meltwaterの歴史

Meltwaterは2001年にノルウェー、オスロで創業されたSaaS企業です。創業当初は、オンラインメディアのクリッピングができるツールの開発及び販売を行っており、主に企業の広報部門の方にご活用いただいておりました。

2008年からはソーシャルメディアのモニタリングツールを開発し、広報部門だけではなくマーケティング部門の方々にもサービスをご利用いただくようになりました。そして本社をアメリカ、サンフランシスコへ移転し、世界50箇所以上に拠点を構え、従業員2,000人以上のグローバル企業へと成長しました。今では、世界27,000社の広報とマーケティング部門の方々にMeltwaterのソリューションをご利用いただいています！

Meltwater Japanの設立と成長

Meltwater Japanは、ちょうど本社がソーシャルメディアのモニタリングツールを開発した、2008年に設立しました。日本法人の設立にあたり、弊社はアメリカで開催されている就活イベント、ボストンキャリアフォーラムにて採用活動を行いました。

Meltwater Japanの設立メンバー5名は、ニュージーランド人（在籍中）、モルディブ／シンガポール人（在籍中）、アメリカ人（在籍中）、アメリカ在住9年の日本人（2016年まで在籍）、台湾人（2014年まで在籍）で、多様性に満ちていました。

そこからMeltwater Japanはプロダクトのローカライズ、書籍「Outside Insight」の出版、「Great Place to Work」認定、D&I Awardの受賞などを経て、従業員60名以上、契約法人900社以上、年成長率55%の会社へと成長。

また、Meltwater Japanはパートナー企業のツナガル社と協業し、産学共同で北海道函館市にデータサイエンティストを育成並びに雇用する「函館データサイエンスラボ」を開所しました。海外発のソリューションを国内で提供するだけではなく、日本のAI・データ活用の未来にも貢献できる企業を目指し、事業の幅を広げています。

▶︎ 関連記事：Meltwater JapanがD＆I Award 2022において最高位の「ベストワークプレイス」に認定

▶︎ 関連記事：産学官での事業共創によるデータサイエンスのインキュベーション拠点『函館データサイエンスラボ(仮)』を開所

15周年記念パーティーの様子

2023年11月、新宿のキンプトンホテルで開催された15周年記念パーティーには、約80社100名の方にご参加いただきました。広報やマーケティングのプロフェッショナルたちが集まり、業界を超えた交流が行われました。会場では様々な話題が飛び交い、Meltwater製品の新たな活用法に関する情報共有や意見交換も注目のトピックとなっていました。

Meltwater Japan 2023年のハイライトとこれまでの歩み

パーティー冒頭では、カントリーマネジャーのティム・オルークが乾杯の挨拶と2023年の振り返り、今後のMeltwater Japanのビジョンを発表しました。また、ジョセフ・ラテリーが15分間でMeltwater Japanの15年の歴史を振り返り、日本におけるビジネスの成長はもちろん、渋谷にハロウィン文化が定着する前から渋谷で仮装していたチームのエピソードや、オフィス移転にまつわる思い出話など、笑いと感動のエピソードを披露しました。

Meltwaterコミュニティの発足

また、Meltwaterのユーザー会「Meltwaterコミュニティ」の日本支部発足について、APACのヘッドクォーターがあるシンガポールから来日したシニア・クライアントサクセス・ディレクターのリリー・チュアが発表しました。会場にはMeltwaterコミュニティブースにてユーザー会への登録キャンペーンを催しました。

▶︎ Meltwaterコミュニティへのご参加はコチラ（Meltwaterユーザー限定）

サステナブルな成長を祈願した「大抽選会」を実施！

Meltwater Japanの成長は、日頃よりご支援いただいているユーザー企業様の存在なしでは実現していません！皆さまへの感謝の気持ち、弊社とユーザー企業様全員のサステナブルな事業成長を祈願して、大抽選会を実施しました。

大抽選会では、弊社が用意したサステナブルをテーマとした景品だけではなく、ユーザー企業様からご提供いただいた景品もあり、大変盛り上がりました！

【Meltwaterが用意した景品】

エシカルバスセット

エシカルキッチンセット

クルエルティフリーのボタニカルソープ

白樺繊維のサウナハット

幸せの木カジュマル

折り畳めるタンブラーstojo



【お客様からの提供品】

井筒まい泉様よりまい泉COOK

キユーピー様より商品詰め合わせ

福岡ソフトバンクホークス様より有名野球選手グッズ

これからのMeltwater Japan

Meltwater Japanは組織体制と採用を強化し、今後も皆さまに役立つソリューションを提供して参ります。昨今はAIを始めとしたテクノロジーがこれまで以上に急速に進歩していますが、Meltwater Japanも時流に遅れることなく、製品とソリューションをアップデートし、皆さまのビジネスをサポートいたします。今後ともどうぞよろしくお願いいたします！