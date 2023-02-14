Meltwater Japan株式会社（本社：東京都渋谷区、CEO：John Box）は、2023年2月14日に株式会社JobRainbowが主催するD&I（ダイバーシティ＆インクルージョン）に取り組む企業を認定するアワード「D&Iアワード 2022」において、最上位の認定となる「ベストワークプレイス」に認定、さらに中小企業部門 D&Iアワード賞およびトップインクルーシブカンパニー(TIC)賞を受賞しました。

・「D&Iアワード」とは

D&lアワードは「D&Iに取り組む企業の後押し」「D&Iのあり方のアップデート」「D&I推進をより取組みやすく」3つの目的を通し、社会全体のD&Iの推進と、その先にある"D&Iがあたりまえの社会"の実現を目指し、ダイバーシティ&インクルージョンに取り組む企業を認定するアワードです。

審査においては、「ジェンダー」「LGBT」「障害」「多文化共生」「育児・介護」の5つに注目して、ダイバーシティの要素としています。そして、この5つに関する課題の解決に取り組み、多様性を活かしていこうと実践する企業を、"D&I推進カンパニー"として位置付けます。

本年は553社（グループ連名会社含む）のエントリーがありました。

D&Iアワード公式サイト

・「D&Iアワード」受賞について

Meltwater Japanは本年度初めてD&Iアワードへエントリーし、100点中83点というスコアにより中小企業部門 D&Iアワード賞に認定されました。

さらに、84.74点/100点というインクルージョンスコアが上位35%に入賞したことにより、トップインクルーシブカンパニー賞を授与されました。

Meltwaterでは、DEI（ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン）を推進するためのグローバル横断のチームを組織し、当社のコアバリューの1つであるRespekt(ノルウェー語で尊敬の意味)を軸に、DEIの浸透・実現に向けた取り組みを続けています。

世界各国のオフィスで階層的なD&I推進体制を整え、各エリアに設置されたD&I Committee主導でのテック業界の女性のキャリア形成や課題をテーマにした「Women in Tech」など、各種イベントやプログラムを実施しています。日本支社でも本アワード主催のJobRainbowによるワークショップ開催などにより、社員のDEIに関する知識と理解を深めて来ました。

授賞理由：

「チームを牽引するマネージャーが、社員が”Home(居場所)”を感じられるチーム作りを常に意識するなど、インクルーシブリーダーシップが実践されている点を評価した。D&Iがプラスアルファの取り組みでなく日々の業務や会社の営みに組み込まれている。グローバル規模で取り組むからこそ、D&Iのローカライズという視点と工夫もユニークだ。」

ベストワークプレイス認定の目安：

日本国内だけでなく世界的にも高い水準でD&I推進に取り組むD&I先進カンパニーで、D&Iの企業文化の醸成はもちろんのこと、社員一人ひとりがD&I推進を担う個として積極的に活動している。D&Iの理念は、サービスや事業、企業組織のあらゆる側面に反映され、社外にも波及させている。

トップインクルーシブカンパニー(TIC)賞：

インクルージョンスコア84.74点がスコア上位35%に入賞したことによる受賞