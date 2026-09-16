国際旅行はどこまで回復し、旅行者が行き先や体験を選ぶ基準はどのように変わっているのでしょうか。2026年は世界の旅行需要が拡大する一方、日本の海外旅行は回復が緩やかで、地域や世代による価値観の違いも顕著です。

本記事では、国際旅行者数の推移・旅行先選び・旅のスタイルや目的・AI活用を日本と世界のデータからまとめました。国際旅行の市場を一括りにせず、旅行者ごとのニーズに合う情報や体験を検討しましょう。

国際旅行の動向

世界と日本では回復の水準が異なるため、増加率だけでなく、コロナ前との比較や地域差も確認する必要があります。

世界：拡大が続く海外旅行ニーズ

日本：海外旅行は増加傾向も、コロナ前の7割台にとどまる

世界全体の拡大を前提にせず、日本発の海外旅行と各地域の回復度を分けて捉えましょう。

世界：拡大が続く海外旅行ニーズ

UN Tourismによれば、国際旅行需要は拡大を続け、国際観光客到着数は2025年に前年比5％増の約15億4,600万人となりました。この2025年の国際観光客到着数は2024年の約14億7,200万人と、コロナ前の2019年の約14億6,900万人を上回っています。

以下の表で2026年第1四半期の地域別実績を比べると、拡大の程度と回復水準の違いを確認できます。

地域 前年同期比 主な状況 欧州 4％増 国際観光客到着数は1億3,000万人超で、中東欧は6％増 アジア太平洋 3％増 2019年同期の89％で、コロナ前の水準には未回復 アフリカ 4％増 欧州と並ぶ地域別の最大伸び率 中東 14％減 情勢悪化や航空ハブの混乱が到着数に影響

日本：海外旅行は増加傾向も、コロナ前の7割台にとどまる

海外旅行は増加しているものの、2025年の日本人出国者数は1,473万1,500人で、コロナ前の7割台にとどまりました。前年比では13.3％増となった一方、2019年の水準を下回っており、日本発の海外旅行は回復途上にあります。

年1回以上、または2年～3年に1回以上海外旅行をする「海外旅行コア層」は8.2％で、10年前から半減しました。一方、観光旅行はほとんどしないものの、きっかけがあれば国内旅行をする「旅行ライト層」が増えています。

現代の旅行先選びの基準

旅行先は魅力だけで決定されるわけではなく、世界では為替、日本では自然や総費用が大きな判断材料になっています。

世界：為替レートを基準に旅行先を選定

日本：自然やコストを重視

旅行者が使える予算と現地で得られる体験を結び付け、国内外で異なる選定基準を整理しましょう。

世界：為替レートを基準に旅行先を選定

世界では、有利な為替レートを活用できることが、旅行先を決める主要な基準になっています。

国際旅行者の85％は、為替が有利な場所を旅行先に選んだ経験があるか、今後選ぶ可能性があると回答しました。米州でも70％が為替レートが旅行先選びに影響すると答え、メキシコとコロンビアでは各81％に達しています。

調査は米国・英国・中国・インドなど11か国の消費者1万5,000人超が対象で、複数地域で費用意識の強さが確認されました。

日本：自然やコストを重視

日本では、「国内旅行は自然」「海外旅行は現地物価・円安・航空券代」が旅行先選びの重要な基準です。国内外の選定基準とその背景を、JTBおよびJTB総合研究所の調査結果をもとに以下の表で整理しました。

対象 重視される基準 判断の背景 国内旅行 自然が楽しめる場所 旅行先を決めるきっかけとして31.4％で最多 海外旅行 現地物価・円安の影響・航空券代 2026年夏休みの平均予定費用は32万3,000円で、前年より6.3％増の見通し 海外旅行の行き先 近距離のアジア 1ドル150円前後が続く想定で、旅行人数の増加ペースは緩やか 旅行頻度 国内旅行への移行 海外旅行コア層は8.2％まで縮小し、旅行ライト層が増加

旅のスタイルと価値観

世界では一人旅への関心が高まる一方、日本では予想外を避けて安心を重視する傾向も見られます。

世界：一人旅と新たな旅先への関心

日本：予想外を避ける安心重視の旅

旅のスタイルについて同行者の有無だけで分類せず、新規性・交流・安心のどれを求めているかを見極めましょう。

世界：一人旅と新たな旅先への関心

世界では一人旅が広がり、定番以外の旅行先や、同じ関心を持つ人と交流できる機会への関心も高まっています。

たとえば、国際旅行者の39％は一人旅を経験しており、そのうち20％は直近の旅行も一人旅でした。今後、一人旅を検討する人も35％に達しています。

また、国際レジャー旅行者の7割は、同じ関心を持つ人とつながることができるツアー・共同宿泊・交流型の一人旅に関心を示しました。一人旅経験者の84％は定番以外の場所や新興旅行先に関心があり、同行者がいる旅行者の78％を上回っています。

日本：予想外を避ける安心重視の旅

JTB総合研究所の調査によれば、日本では混雑や予定外の出来事を避け、心の平穏を重視した旅を選ぶ傾向が目立ちます。失敗や面倒を避けて心の平穏を優先する考え方は「メンパ」と呼ばれ、日常生活だけでなく旅行にも表れています。

旅行中の行動や気持ちに関する調査では、安心を優先する回答と予想外の出来事を楽しむ回答の両方が確認されました。

旅行中の考え方 割合 読み取れる傾向 混雑や行列を避けたい 51.2％ 待ち時間や混雑による負担を減らしたい 予想外の出来事は起きてほしくない 26.1％ 予定どおりに進む安心を重視している 予定変更を別の楽しみに置き換えられる 26％ 変更に対応できる柔軟性がある 未知の土地を歩くとわくわくする 24.9％ 新しい体験そのものを楽しめる トラブルも旅の醍醐味だと感じる 22.7％ 不確実性を体験の一部として受け入れる

予定が少しでも崩れると気持ちが落ち着かなくなりやすい人や、一人旅で不安が楽しみを上回る人は、比較的若い年代に多い傾向です。

旅行に求めるもの

旅行の目的は観光だけでなく、健康・交流・食・休息へ広がり、世代やライフステージによっても異なります。

世界：健康・家族や友人との交流

日本：食・リフレッシュ・家族や友人との交流

世代によって異なる旅行の目的

旅行者の年代だけで判断せず、同行者・生活上の役割・主目的と追加目的を確認しましょう。

世界：健康・家族や友人との交流

Mastercardによると、世界では仕事・観光・ウェルネスなどをひとつの国際旅行に組み合わせるスタイルが広がっています。国際旅行者が仕事以外で旅行に求める目的や行動を、以下の表に整理しました。

旅行の目的・行動 割合 内容 国際出張を仕事以外の目的で延長 81％ 出張へ観光や個人的な体験を追加 出張にウェルネス活動を追加 25％ 仕事の前後に健康やウェルネスための時間を確保 現地の家族や友人との時間を追加 25％ 出張と交流を組み合わせる 医療上の治療・処置を目的に旅行 23％ 医療上の治療や処置が旅行の主目的 ウェルネス旅行に関心 68％ アンチエイジングや検査などを目的とする旅行を検討

日本：食・リフレッシュ・家族や友人との交流

日本の旅行者は、食・日常からのリフレッシュ・家族や友人との時間を旅行に求めています。その土地のおいしいものを求める人が56.5％で最多となり、リフレッシュ50％、家族や友人との時間41.1％と続きました。

こだわりをもってお金を使うものでは、旅行が51.1％で1位となり、外食29％や普段の食事・食材24.7％を上回っています。物価高騰などの影響で多くの支出項目が減少する一方、旅行は前年から2.4ポイント増加しました。

女性40代は食73.8％、非日常の景色や異文化56.3％、家族や友人との時間58.3％で、複数の価値を重視しています。男性29歳以下では一人だけの時間が26.2％、流行や話題に触れたいが19.4％で全属性中もっとも高く、全体とは異なる需要があります。

世代によって異なる旅行の目的

旅行に求めるものは、年齢だけでなく、家族内の意思決定者やライフステージによっても異なります。世界と日本の世代別傾向を比較すると、旅行先の意思決定者と、旅に求める価値の違いが見えてきます。

対象 旅行への関与・目的 主な割合・傾向 Gen Alphaの子どもを持つ親 子どもが国際旅行先の決定に関与 旅行先の決定への関与76％・子どもの関心が主な要因76％・事実上の拒否権あり85％ Gen Alpha以外の世代の子どもを持つ親 子どもが国際旅行先の決定に関与 大きく関与59％・拒否権あり48％ 日本の男性29歳以下 一人の時間・流行や話題 一人だけの時間26.2％・流行や話題19.4％ 日本の女性40代 家族や友人との時間・子どもの喜びや学び 家族や友人との時間58.3％、子どもの喜びや学び35％ 日本の女性50代以上 日常から離れたリフレッシュ リフレッシュを求める傾向が高い

旅行におけるAIの活用

AIは旅行情報を探す入口から、予約・支払い・費用の節約を支援する手段へと役割を広げています。

情報収集

旅行予約・支払い

費用の節約

AIに任せる範囲と最終確認する項目を分け、旅行者が便利さと安心を両立できる使い方を考えましょう。

情報収集

日本では、普段参考にする情報源としてAIの回答を挙げる人が増えています。AIの伸びが大きい一方、既存の情報源も引き続き上位でした。

情報源 参考にする割合 前年からの変化・属性傾向 家族・友人・知人の話 50.3％ 現在ももっとも選ばれる情報源 テレビのニュース・報道番組 48.3％ 年代が高いほど選ばれる傾向 AIの回答 16.9％ 11.1ポイント増で全項目中最大、すべての性・年代で増加

AI・SNS・口コミは若い年代ほど選択率が高く、情報収集の方法には世代差がある点にも留意しましょう。

旅行予約・支払い

AI活用は旅程提案や航空券検索から、条件付きで予約・支払いを任せる段階へ進んでいます。旅行の計画・手配や支出を人やAIに任せたい意向について、以下の表にまとめました。

対象 任せたい内容 割合 日本の女性40代 旅行の計画・手配を人またはAIに任せたい 11.7％ 世界の旅行者 最大1,000ドルまで事前承認なしでAIに支出を任せたい 33％ 世界の一人旅層 同じ条件でAIに支出を任せたい 41％

なお、「日本の数値は人またはAIへの手配委任」「世界の数値はAIへの支出委任」を尋ねた結果で、質問対象も異なるため直接比較できません。

費用の節約

旅行者がAIに旅行提案を求める最大の目的は、費用の節約です。節約を最大の目的として挙げた割合は、調査対象国によって次のように異なります。

対象 節約を最大の目的として挙げた割合 世界の旅行者 73％ 米国 75％ オーストラリア 81％ インド 81％

まとめ

2026年の国際旅行は世界全体で拡大していますが、日本の海外旅行はコロナ前の7割台にとどまり、回復の進み方には差があります。

旅行先選びでは為替・航空券・現地物価が重視される一方、自然・安心・一人旅・健康・交流など、旅行に求める価値は多様化しています。

AIも情報収集だけでなく、予約・支払い・節約へと役割を広げているため、利便性だけでなく、情報や手配内容を確認する手順も考える必要があります。

旅行者の判断基準を整理し、必要な費用・安心材料・体験を具体化すれば、一人ひとりのニーズに合った情報や企画につなげることができます。





この記事の監修者：

宮崎桃（Meltwater Japanエンタープライズソリューションディレクター）

国際基督教大学卒。2016年よりMeltwater Japan株式会社にて新規営業を担当。 2020年よりエンタープライズソリューションディレクターとして大手企業向けのソリューションを提供。 ソーシャルメディアデータ活用による企業の課題解決・ブランディング支援の実績多数。 趣味は映画鑑賞、激辛グルメ、ゲーム

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