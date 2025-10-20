コンテンツへスキップ
logo
レポート

消費者インサイトレポート： 動画配信サービス

消費者インサイトレポート： 動画配信サービス市場

動画配信市場の消費者インサイトを読み解く

DVD郵送の時代から一変したエンタメ業界。ストリーミングが当たり前となった今、視聴者の期待と行動はさらに進化しています。

本レポートでは、数百万件にのぼるSNS投稿・コメント・ニュース記事を分析し、「視聴者は本当に何を求めているのか？」を解き明かしました。

レポートでご案内している内容の一部:

  • 視聴者が感じているストリーミングサービスの不満点と、その背景にある心理
  • サブスク解約率を下げるカギとなる、新たな“メタジャンル”の台頭
  • ニッチなプラットフォームが世界的メジャープレイヤーに勝てる理由
  • 配信タイミングやポップカルチャーがSNS上の会話に与える影響

マーケターのための実践的レポート

SNS・メディア・消費者インテリジェンスデータを活用し、今日のストリーミング市場を動かす視聴者像を明らかに。 戦略に直結する実用的な知見をお届けします。

👉 今すぐレポートをダウンロードして、進化する視聴者のインサイトをつかみましょう。

以下のフォームにご記入の上、コンテンツへアクセスください。

Loading...

コンテンツ&ウェビナー

消費者インサイト：ラグジュアリーリユース
Report

消費者インサイト：ラグジュアリーリユース

詳しくはこちら
カスタマーインサイト：電気自動車(EV)
Report

カスタマーインサイト：電気自動車(EV)

詳しくはこちら
2024年消費者インサイトレポート: 小売業界
Report

2024年消費者インサイトレポート: 小売業界

詳しくはこちら

あなただけのMeltwater Suiteを

スモールスタートからグローバルでの導入まで、お客さまのビジネスに最適な製品をご案内します。
お問い合わせ料金のお問い合わせ
A man is using the Meltwater Suite on his laptop and phone to improve his business strategy with media, social & consumer intelligence