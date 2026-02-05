2026年のSNSマーケティングはどう変わる？Meltwater、SNSマーケティング最新動向に関する調査結果を発表

ソーシャルリスニングツールを開発・提供するMeltwater Japan株式会社（所在地：東京都渋谷区、執行役員社長：赤田将之、以下「Meltwater」）は、日本のSNSマーケティング担当者を対象とした独自アンケート結果をまとめた記事『SNSマーケティング最新動向！調査で読み解く2026年のマーケティング戦略』を公開しました。

あわせてグローバルの1,500名以上のマーケティング担当者を対象に実施した調査をまとめたレポート『データで読み解く2026年ソーシャルメディアの最新状況』も無料公開しています。

記事とレポートには、Meltwater Japanのパートナーである株式会社ホットリンクより、柴岡幸輝氏の調査結果に対するインサイトを掲載しております。

記事「SNSマーケティング最新動向！調査で読み解く2026年のマーケティング戦略」URL：

https://www.meltwater.com/jp/blog/state-of-social-media-2026

レポート「データで読み解く2026年ソーシャルメディアの最新状況」URL：

https://www.meltwater.com/jp/resources/state-of-social-media-2026

◼️ 調査結果サマリー（一部抜粋）

【日本のSNS担当者への調査から見えた傾向】

日本企業がSNSを活用する最大の目的は「ブランド認知の向上」

「自社でソーシャルメディアを活用する主な目的は何ですか？」という質問に対し、日本の企業担当者が最も多く挙げたのは、ブランド認知の向上（44.3％)でした。

続いて、新規顧客の獲得（31.6％）、売上の拡大（30.7％）、顧客との関係構築（28.3％）といった回答が並び、SNSが単なる情報発信の場ではなく、事業成長を支える重要なチャネルとして位置付けられていることが分かります。

最も使われているプラットフォームはInstagram、X(旧Twitter)も依然人気

現在、オーガニックなSNS施策に活用されているプラットフォームとしては、Instagram（57.9％）に次いで、X（旧Twitter）（53.5％）、Facebook（35.2％）、YouTube（33.8％）、TikTok（28.8％）が上位に挙がりました。一方で、LinkedInやThreads、Pinterestなども一定の存在感を示しており、目的に応じたプラットフォーム選定の重要性が高まっています。

【グローバルのマーケティング担当者への調査からの注目データ】

企業のSNSの利用目的は3年連続で「ブランド認知度の向上」がトップ、「新規顧客の獲得」は2025年に比べ増加

SNSマーケティング最大の課題は昨年に続き「リソース(人手)不足」

最も使われているプラットフォームはInstagram、次いでFacebook、LinkedIn

■ 調査概要

【日本での調査】

対象者：SNSマーケティングを担当する企業担当者（国内）

回答数：361件

調査方法：オンライン調査（Meltwater実施） ＆ オンラインアンケート

調査時期：2025年10月

【グローバルでの調査】

対象者：SNSマーケティングを担当する企業担当者（国外）

回答数：1547件

調査方法：オンライン調査（Meltwater実施）

調査時期：2025年8月

※調査結果を引用・転載される際は、必ず「データ提供：Meltwater」と出典を明記いただくようお願いします。

※調査の内容の一部または全部を改変して引用・転載することはお控えください。