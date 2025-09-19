インフルエンサーとクリエイター

ブランドとのコラボを促進: 真のクリエイター・ブランドの提携による成長。
次なるブランドとの契約を、自分のスタイルに最適な形で獲得するには？
Meltwaterのインフルエンサーマーケティングプラットフォームである、クリアー<Klear>との協業で新たなブランドとのつながりを得たクリエイターたちの声をチェックしてみませんか？
クリエイターの成長を支えるプラットフォームクリアー
世界のトップブランドとつながる。
グローバルコミュニティに参加することで、1,500社以上のブランドへアクセス可能。
長期的なパートナーシップを築き、自分らしいスタイルを発信しながら、クリエイタービジネスを成長させませんか？
キャンペーンを簡単に管理。
直感的なダッシュボードで、タスク、締切、納品物を一元管理。
メッセージ機能やコンテンツレビュー機能により、ブランドや代理店とスムーズにコラボレーション可能。
データで戦略を導く。
成長を加速させるヒントを得られる、パフォーマンス指標やキャンペーン分析にアクセス可能。すべてのクリエイター向けに、戦略のヒントがリソースを提供。
認証の力: 認証済みアカウントであるクリエイターの声を聞いてみませんか？
認証を獲得すると、ブランドからの信頼性向上、承認スピードの加速、そしてキャンペーンの管理がよりスムーズになります。認証は、クリエイターとしての大きなチャンスと安心を切り拓く鍵です。
クリエイターの声
「クリアー<Klear>での認証アカウントにより、透明性や信頼性を証明することで、ブランドからの信用度が高まります。
プラットフォームがオーディエンスやエンゲージメントに関するデータを裏付けてくれるので、自信を持って成果を提示でき、ブランド側へ安心感も提供できます。各SNSアプリ内では見られないデータも確認できるため、自分の価値をブランドへ効果的に伝えられるようになります。例えば、自分のオーディエンスがブランドのターゲット市場に合致していることを示したり、エンゲージメント指標を用いて自分の影響力やインパクトを示すことができます。」
Rachel Kawate
@rachelkawate
クリエイターコミュニティに参加しませんか？
Meltwaterのインフルエンサーマーケティングソリューションを活用し、理想のクリエイター像を実現。あなたの影響力をデータで示しましょう。