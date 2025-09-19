インフルエンサーとクリエイター

「クリアー<Klear>での認証アカウントにより、透明性や信頼性を証明することで、ブランドからの信用度が高まります。

プラットフォームがオーディエンスやエンゲージメントに関するデータを裏付けてくれるので、自信を持って成果を提示でき、ブランド側へ安心感も提供できます。各SNSアプリ内では見られないデータも確認できるため、自分の価値をブランドへ効果的に伝えられるようになります。例えば、自分のオーディエンスがブランドのターゲット市場に合致していることを示したり、エンゲージメント指標を用いて自分の影響力やインパクトを示すことができます。」