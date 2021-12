【BtoCまたはBtoBtoC向け】DX化の登竜門：ソーシャルリスニング（Part1）

コロナ禍において、消費者とソーシャルメディアとの関係性は大きく変化しました。 外出型の消費が激減し、巣ごもり消費が活発化するにしたがって、消費者はよりSNS上での情報を信頼し、ネット上で購入にいたるケースが増えてきています。 今やほとんどの企業がソーシャルリスニングを導入し、マーケティング施策に活かしているのが当たり前の時代のなかで、本セミナーではコロナ禍における消費者動向および、最新のマーケティング活動状況にふれつつ、ソーシャルリスニングを起点としたマーケティング施策の考え方と実例をご紹介いたします。

【こんな方にオススメ】

・B to C または B to B to Cの事業を展開している企業

・ソーシャルリスニングでどのような情報を収集し、分析すればいいかわからない方

・ソーシャルリスニングからアクションへの接続をどのように行えばいいかわからない方

・ソーシャルリスニング分析を起点とした報告をどのように行えばいいかわからない方

・炎上リスク対策がしたい方

