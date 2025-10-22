コンテンツへスキップ
Explore+＜エクスプロア+＞

世界中のメディア、SNSから得られる消費者インサイトを素早く大規模に提供可能

Explore+＜エクスプロア+＞

とは？

今日の多様なインサイトに対応できるソーシャルリスニングツールが求められています

誰でも扱えるソリューション

アナリストしか扱えない複雑なツールではありません。誰でもインサイトにアクセスし、迅速にアクションへ繋げることができます。

データ無制限

検索数やデータ容量の制限はありません。そこから導き出せる成果も無限です。

データ統合をシームレスに

横断的なデータ分析により、1つのデータソースにとらわれることなく、戦略の全体像を描くことができます。

Explore+は業界最大規模のデータセットを基盤にしています

柔軟性と深さ
統合されたメディアデータセット
AIアシスタント
あらゆる役割のために

無制限の単発検索と高度な分析を1つのプラットフォームで実現。AIアシスタントによりインサイト取得を加速しつつ、堅牢なセグメンテーションと高度なダッシュボードで深掘りも自在です。

業界最大規模のデータセットを基盤に、主要SNS・従来メディア・ポッドキャスト・画像・動画まで、すべてが検索対象に。

AIがワークフローに組み込まれているため、複雑なブール検索の習得は不要です。AIによる要約でダッシュボードに頼らずともインサイトを得られます。

パワーユーザーもライトユーザーも、誰もが素早くインサイトを活用可能。Explore+は誰にでも「使いやすく、すぐに次なるアクションに繋げられる」ことを目指して設計されています。

Explore+を強力にする要素

基盤

無制限の単発検索と高度な分析を可能にする、業界最大規模のデータセット

頭脳

AIが瞬時にインサイトや成果物を生成し、プラットフォーム内外でご提供

ワークフロー

PR・マーケティング担当者向けに設計されたワークフローで、望む成果を素早く取得

拡張性

導入から運用までエンタープライズ規模のお客様を継続的に支援可能

多機能性

SNS管理、インフルエンサーマーケティング、メディアリレーションなど各ソリューションと連携し、ターゲットオーディエンスとのつながりを強化

メディア・SNS・消費者インテリジェンスをスケールさせよう

世界のあらゆる企業がExplore+＜エクスプロア+＞

を選ぶ理由を、製品デモでぜひご体感ください。

