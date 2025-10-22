製品の特徴
Explore+＜エクスプロア+＞
世界中のメディア、SNSから得られる消費者インサイトを素早く大規模に提供可能
Explore+＜エクスプロア+＞
とは？
今日の多様なインサイトに対応できるソーシャルリスニングツールが求められています
誰でも扱えるソリューション
アナリストしか扱えない複雑なツールではありません。誰でもインサイトにアクセスし、迅速にアクションへ繋げることができます。
データ無制限
検索数やデータ容量の制限はありません。そこから導き出せる成果も無限です。
データ統合をシームレスに
横断的なデータ分析により、1つのデータソースにとらわれることなく、戦略の全体像を描くことができます。
Explore+は業界最大規模のデータセットを基盤にしています
Explore+Explore+＜エクスプロア+＞ は「スピード」と「深さ」を兼ね備えています
柔軟性と深さ
統合されたメディアデータセット
AIアシスタント
あらゆる役割のために
柔軟性と深さ
統合されたメディアデータセット
AIアシスタント
あらゆる役割のために
無制限の単発検索と高度な分析を1つのプラットフォームで実現。AIアシスタントによりインサイト取得を加速しつつ、堅牢なセグメンテーションと高度なダッシュボードで深掘りも自在です。
業界最大規模のデータセットを基盤に、主要SNS・従来メディア・ポッドキャスト・画像・動画まで、すべてが検索対象に。
AIがワークフローに組み込まれているため、複雑なブール検索の習得は不要です。AIによる要約でダッシュボードに頼らずともインサイトを得られます。
パワーユーザーもライトユーザーも、誰もが素早くインサイトを活用可能。Explore+は誰にでも「使いやすく、すぐに次なるアクションに繋げられる」ことを目指して設計されています。
Explore+を強力にする要素
基盤
頭脳
ワークフロー
拡張性
多機能性