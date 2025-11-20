MeltwaterはMicrosoft パートナーとして、グローバルレベルのメディア・ソーシャルインテリジェンスをMicrosoft 365 に統合します。

両社の連携により、皆さまがすでにお使いのツールへ、より正確な情報をよりスムーズにお届けし、より質の高い意思決定をご支援します。