コンテンツへスキップ
logo

Meltwater Agent for Microsoft は、皆さんが日常的に使っているツールに直接、必要なインサイトをお届けします。

Learn more

業界初のパートナーシップ

MeltwaterはMicrosoft パートナーとして、グローバルレベルのメディア・ソーシャルインテリジェンスをMicrosoft 365 に統合します。

両社の連携により、皆さまがすでにお使いのツールへ、より正確な情報をよりスムーズにお届けし、より質の高い意思決定をご支援します。

Meltwaterの力を、Microsoftの中に

素早い回答 & すぐに使える資料作成

ニュースや市場変化をいち早く把握し、上層部向けのブリーフやスライドを数分で作成。

PR・マーケティング部門向けに設計された信頼できるAI

Meltwaterのグローバルなデータセットと業界知見を活かし、正確でブランドセーフなインサイトを提供します。

インサイトを、すべての人に

トレーニング不要で、誰でも簡単に、意思決定に役立つインサイトを検索・理解・共有可能です。

最新のメディアインテリジェンスを、コラボレーションハブ内で直接利用。

瞬時に回答

質問するだけで、会話内にインサイトを即時表示。

迅速なブリーフ作成

同僚や経営陣向けの包括的なアップデートをすぐに作成。

よりスマートにコラボ

キャンペーンや危機対応のインサイトを瞬時に共有し、チームの足並みを揃えます。

業務効率化と工数削減

部署のメンバー全員が各自でインサイトを取得できるため、スペシャリストはより高度な業務に集中できます。

日常のワークフローの中にインテリジェンスを統合

迅速なブリーフ作成

Word 上で、経営陣や記者向けのブリーフを即時に作成できます。

より高度なプレゼン資料

キャンペーンの成果・感情分析・競合トレンドを PowerPoint のスライドに追加可能。

即時にデータを活用

Outlook上で、メディア掲載状況のスナップショットや最新情報を添えた回答が可能。

ブランドに沿った資料作成

Meltwaterのデータをもとに、経営陣・取締役会・クライアントに向けた一貫性のある高品質な資料を作成。

Meltwater Agent for Microsoft を使えば、Meltwater のインテリジェンスがこれまで以上に早く、簡単に、日々のワークフローの中で利用できるようになります。

実際の製品をご案内可能です:

※ 本機能はMeltwaterとMicrosoftの両方をご契約の方のみご利用いただけます。

公式認定 & AIコンプライアンス準拠

Microsoft環境全体で、信頼できるインテリジェンスを安全に活用。

詳しくはこちら
laptop animation

組織のあらゆる場所に、Meltwater のインサイトを。

Microsoft 365上で、 Meltwater のインテリジェンスを活用しませんか？

Meltwater Agent for Microsoft の製品デモをご希望の方はこちら。

製品デモを依頼するView Pricing