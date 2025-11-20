業界初のパートナーシップ
MeltwaterはMicrosoft パートナーとして、グローバルレベルのメディア・ソーシャルインテリジェンスをMicrosoft 365 に統合します。
両社の連携により、皆さまがすでにお使いのツールへ、より正確な情報をよりスムーズにお届けし、より質の高い意思決定をご支援します。
Meltwaterの力を、Microsoftの中に
素早い回答 & すぐに使える資料作成
ニュースや市場変化をいち早く把握し、上層部向けのブリーフやスライドを数分で作成。
PR・マーケティング部門向けに設計された信頼できるAI
Meltwaterのグローバルなデータセットと業界知見を活かし、正確でブランドセーフなインサイトを提供します。
インサイトを、すべての人に
トレーニング不要で、誰でも簡単に、意思決定に役立つインサイトを検索・理解・共有可能です。
最新のメディアインテリジェンスを、コラボレーションハブ内で直接利用。
瞬時に回答
迅速なブリーフ作成
よりスマートにコラボ
業務効率化と工数削減
日常のワークフローの中にインテリジェンスを統合
より高度なプレゼン資料
即時にデータを活用
ブランドに沿った資料作成
Meltwater Agent for Microsoft を使えば、Meltwater のインテリジェンスがこれまで以上に早く、簡単に、日々のワークフローの中で利用できるようになります。
実際の製品をご案内可能です:
※ 本機能はMeltwaterとMicrosoftの両方をご契約の方のみご利用いただけます。
公式認定 & AIコンプライアンス準拠
組織のあらゆる場所に、Meltwater のインサイトを。
Microsoft 365上で、 Meltwater のインテリジェンスを活用しませんか？
Meltwater Agent for Microsoft の製品デモをご希望の方はこちら。