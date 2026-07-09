業界・競合モニタリング、ブランドに関するカンバセーションとSDGsのトレンド把握を軸に

同社では現在、当社のオンラインメディアモニタリング機能を使って：

1) 同社および同社製品関連ニュースを広くグローバルでフォローし、さらに、同社の主要顧客である美容サロンや、サロンご利用者によるSNS上の投稿などを収集・分析

2) 業界関連ニュースや主要競合ブランドの動きを継続的にモニタリング

3) IR部門と連携して、同社のグローバルでのメディアカバレッジを、内外の機関投資家と共有

4) 不確実性の高まる国際情勢下における、サプライチェーンリスク関連の主要情報を、グローバルにモニタリング

5)（国連のグローバルコンパクトに署名するなど、同社が事業活動を通じたサステナビリティー貢献に注力している関係から）SDGsに関するオンライン上のニュースやカンバセーションを幅広くフォロー

といったポイントを中心に、メディアインテリジェンス活動を実施されています。また、同社がTwitterおよびInstagramでの発信を強化されるに伴い、ソーシャルメディアモニタリングのご活用レベルも、着実に高まっています。