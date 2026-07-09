株式会社ミルボン
基本モニタリングパッケージからエクスプロア<Explore>への段階的移行
株式会社ミルボンでは2010年代以降、同社のプレミアムヘアケアブランドである”オージュア”や”milbon”を市場投入しました。そうした状況下、同社ではマーケティング機能強化の一環として、先ずオンライン上で同社および同社の各種ブランド製品に関するニュースを把握することを目的に、当社のニュースモニタリングの基本パッケージのご利用を開始されました。
その後、同社がTwitterやInstagramを中心とするソーシャルメディアでの発信を強化されていく過程で、プレミアムソーシャルメディアモニタリングのプラットフォームにアップグレードされ、2019年からはさらにエクスプロア<Explore>のプラットフォームをご利用いただいています。
Meltwaterのサービスを選択した最大の理由は、グローバルにカバーできるメディアの数の豊富さです。国際展開を近年急速に強化してきた当社にとって、海外でのメディアカバレッジを広範囲に、かつリアルタイムで確認できる点は、大変大きなメリットになっています。また、アプリも使い勝手が良く、外出先、出張先でもリアルタイムで情況把握ができ、当社広報のような小さなチームにとっては、機動性、利便性の上で大変役立っています。今後は、ソーシャル分析をさらに戦略的に活用できるよう、チームとしてスキルを高めていきたいと思います。
株式会社ミルボン 管理部コーポレートコミュニケーショングループ 広報室マネジャー. 木村 義則さま
業界・競合モニタリング、ブランドに関するカンバセーションとSDGsのトレンド把握を軸に
同社では現在、当社のオンラインメディアモニタリング機能を使って：
1) 同社および同社製品関連ニュースを広くグローバルでフォローし、さらに、同社の主要顧客である美容サロンや、サロンご利用者によるSNS上の投稿などを収集・分析
2) 業界関連ニュースや主要競合ブランドの動きを継続的にモニタリング
3) IR部門と連携して、同社のグローバルでのメディアカバレッジを、内外の機関投資家と共有
4) 不確実性の高まる国際情勢下における、サプライチェーンリスク関連の主要情報を、グローバルにモニタリング
5)（国連のグローバルコンパクトに署名するなど、同社が事業活動を通じたサステナビリティー貢献に注力している関係から）SDGsに関するオンライン上のニュースやカンバセーションを幅広くフォロー
といったポイントを中心に、メディアインテリジェンス活動を実施されています。また、同社がTwitterおよびInstagramでの発信を強化されるに伴い、ソーシャルメディアモニタリングのご活用レベルも、着実に高まっています。
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