Meltwater Japan、ソニーネットワークコミュニケーションズと連携し、国内外ファンの声を可視化するデータ基盤を提供

ソーシャルリスニングツールを開発・提供するMeltwater Japan株式会社（所在地：東京都渋谷区、執行役員社長：赤田将之、以下「Meltwater」）は、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社と連携し、世界最大級のSNSデータとAI分析を活用した新たなファンエンゲージメント支援ソリューションの提供を支援します。





今回の取り組みは、Meltwaterが提供するSNSデータを始めとする包括的なデータセットを基盤とし、ソニーネットワークコミュニケーション社がグローバルに広がるファンダム(*1)の熱量を捉え、新規ファンの獲得や、エンゲージメント向上につながる施策の実行を、データドリブンで一気通貫に支援するものです。





スポーツ・音楽・アニメなど熱量の高いファンダムが存在する領域において、ファンのリアルな声を深く理解し、その熱量を一過性の消費ではなく、長期的なロイヤルティへと繋げていくマーケティング活動が重要となっています。

Meltwater社が有する世界中のソーシャルメディアデータと、ソニーネットワークコミュニケーション社のAI分析やVR/ARソリューションなど多様なアセットを組み合わせることで、従来のアクセス数や購買数の数値が中心であったマーケティング活動から、SNSデータからインサイトを捉える「感情起点」のファンマーケティングへ転換を目指します。

（*1）特定の対象を熱心に応援するファンのコミュニティ

ソリューション概要の詳細については、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社のプレスリリースをご参照ください。https://www.sonynetwork.co.jp/corporation/release/2025/pr20251215.html

◆ ソニーネットワークコミュニケーションズ 法人サービス事業部長 小笠原 康貴氏より

この度、Meltwater Japan株式会社と協業し、新たなファンエンゲージメント支援ソリューションを提供できることを大変嬉しく思います。昨今、ファンとブランドの関係性は『共創』へと変化しており、国内外含めてファンの深層心理や熱量を正しく理解することがこれまで以上に重要です。

当社はこれまで、予測分析を行う『Prediction One』を中心に、実用的なAIソリューションを提供し、企業のDXを推進してまいりました。当社の強みであるAI技術・最新テクノロジーと、Meltwater Japan株式会社が保有する世界最大規模のSNSデータを掛け合わせることで、ファンの『感情』を可視化し、より科学的かつ深いレベルでのコミュニケーションが可能になります。

一過性のブーム作りではない、データドリブンで持続可能なファンマーケティングの新しい形を切り拓いていけると確信しています。

本協業を通じて、ファンマーケティングのデジタル化を加速させ、企業のマーケティング活動の深化に貢献してまいります。

◆ Meltwater Japan株式会社 執行役員社長 赤田将之より

国内外のファンがSNS上で生み出す膨大なデータは、企業がファンの心理や行動を理解するうえで欠かせない資産となりつつあります。 今回、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社との連携によって、当社が保有する世界最大規模のSNSデータと、同社の先進的なAI技術やソリューションが結びつき、ファンマーケティングにおける新たな可能性が広がると考えています。SNSから読み解くファンの感情や熱量は、これからのブランド戦略において重要な指標となり、ファンとのより深い関係構築を可能にします。

Meltwaterは、こうした“ファンの声”を正確かつ立体的に捉えるためのデータ基盤を提供し、企業の意思決定を支えることを使命としてきました。

両社の強みを掛け合わせることで、企業が感情起点でファンを理解し、継続的なエンゲージメントにつなげるための環境が整ったことにより、これまで把握しきれなかったファンの熱量やインサイトを可視化し、ブランドとファンの新しい関係構築を後押しできると確信しています。







◆ ソニーネットワークコミュニケーションズ社について

ソニーグループのインターネットサービス事業者として1995年に設立。高速光回線サービス「NURO 光」をはじめとする通信事業に加え、IoT事業、AI事業、ソリューションサービス事業などを展開。「INFRASTRUCTURE of CHANGE 人類の変化を支える、インフラへ。」というビジョンのもと、ソニーのアセットを活用した多様な新規事業を推進しています。

ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社









◆ Meltwater Japan社について

Meltwaterは2001年にノルウェーで設立され、27,000社を超える企業に導入されているメディア、ソーシャル、そして消費者インテリジェンス分野におけるリーディングカンパニーです。私たちは、世界中のソーシャルメディア、ニュースサイトなどの膨大なデータをリアルタイムで収集・分析し、企業がマーケティング、ブランド戦略、顧客サポートにおいて的確なインサイトを得られるようサポートします。多言語対応、カスタマイズ可能なダッシュボード、そして業界最先端のAI技術を活用した分析機能を提供し、多様なビジネスニーズに応えています。

