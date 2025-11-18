ソーシャルリスニングツールを開発・提供するMeltwater Japan株式会社（所在地：東京都渋谷区、執行役員社長：赤田将之、以下「Meltwater」）は、2025年12月10日（水）〜11日（木）にオンライン開催のカンファレンスウェビナー「Connect Lounge」（主催：コミューン株式会社）に初登壇いたします。



◾️概要

イベント名：Connect Lounge 〜繋がりが創る、ブランドの新たな価値〜

開催日時：2025年12月10日(水)・11日(木) 13:00-17:30

開催形式：オンライン（Zoomウェビナーによる配信）

主催企業：コミューン株式会社

参加費用：無料

イベントページ：こちら



◾️「Connect Lounge」とは

「繋がり」を軸にマーケティングのあらゆる手法で、ブランドの進化を実現している企業の実践知を共有するオンラインカンファレンスです。

マーケティングの多様な領域で“関係づくり”に挑む企業が、各手法を活かして事業成果へとつなげているブランド事例について語ります。人とブランドがどのように関係を築き、共に成長していくのか。

その最前線を、共に考える2日間です。

◾️ Meltwater登壇内容：

・登壇日時：12月11日（木）2日目 16:00-16:30（セッション5）

・講演タイトル：ブランドは今、何を聴くべきか─ソーシャルリスニングで読み解く生成AI時代の共感構造

・講演概要：

生成AIが生活者の情報源となる今、ブランドは“語られる存在”から“再構成される存在”へと変化しています。企業が発信していないはずの情報が、AIによって要約され、拡散され、意思決定に影響を与える。 この新しい現実において、ブランドは何をコントロールできるのか。そして、どこに耳を傾けるべきなのか。

本セッションでは、生成AIがもたらすブランド認知の変化と、企業が取るべき“語られ方”の戦略について考察します。



<お申し込みに関して>

弊社登壇セッション・イベント申し込みは こちら からお願いいたします。

