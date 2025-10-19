Meltwater Japanは2025年11月11日（火）に御茶ノ水ソラシティ（東京）にて開催される「MarkeZine Day 2025 Retail」に初登壇します。

◆「MarkeZine Day 2025 Retail」とは

リテール領域の再定義に向けて──マーケティング視点からの新たな考察

従来、日本において「リテール」は主に「小売」として理解されてきました。しかし、マーケティングの進化とともに、その定義は曖昧さを増し、多くの実務者が再解釈を迫られています。本イベントでは、リテール領域における顧客体験の在り方、リテールメディアの本質、そして企業による活用方法について多角的に検討し、急速に変化する市場環境の中で、次世代に向けた戦略的な一手を探ります。

開催概要

・名称：MarkeZine Day 2025 Retail

・会期：2025年11月11日（火）10:00～18:25（9:30受付開始/18:10最終受付）

・会場：御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター （2F）

・Meltwater 講演セッション時間：【B-3】 11:55-12:25

詳細はこちら： https://event.shoeisha.jp/mzday/20251111/session/6317

・主催：株式会社翔泳社



◆Meltwater講演内容について

生成AI時代の顧客に“選ばれ続ける”ためのアプローチ戦略 ──感情や文脈を読み解き、施策・戦略に落とし込むインサイト活用の実践──

従来のアンケートや購買データだけでは捉えきれない、消費者（顧客）の本音や「なぜこの商品が選ばれたのか」「なぜこのブランドが選ばれたのか」「なぜこの店舗で買われたのか」といった購買選択の背景。本セッションでは、こうした“選ばれる理由”の見えない部分に光を当てる鍵として、SNSやレビューなどソーシャルメディア上の膨大な“声”を分析する手法を紹介します。

購買データの“外側”にある顧客理解を深め、リテールメディアやCX施策の精度を高めたいすべてのマーケティング・広報担当者必見のセッションです。

< このセッションで学べるポイント >

・購買データでは見えない「なぜこの商品が選ばれたのか」「なぜこの店舗で買われたのか」

といった選択理由を、AI×SNSの声から読み解く方法

・ソーシャルリスニング・競合比較・市場調査を通じて、顧客の感情・文脈・比較軸を可視化する

アプローチ

・商品企画・プロモーション・顧客体験の向上設計に活かせる、ソーシャルデータの実践的な

活用法