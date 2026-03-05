【2026年版】Meltwater、AI時代の消費行動を読み解くSNS専門家インタビューと独自トレンドガイドを公開

Meltwater Japanは、2026年の消費者行動とマーケティング戦略の変化を読み解く2つのコンテンツを公開しました。2026年は、AI検索・SNS検索・インターネット検索が併存する環境において、消費者が目的に応じて検索手段を使い分ける時代へと本格的に移行する年です。同時に、SNSは「発見の場」から「購買完結の場」へと進化しつつあります。今回公開したのは、以下の2つのコンテンツです。

1. 【2026年 SNSトレンド予測】3名の専門家が予測するAI時代の消費者行動とは

専門家へのインタビュー記事

URL：www.meltwater.com/jp/blog/ai-sns-trends-2026-consumer-behavior

生成AIの進化とSNS機能の高度化により、検索行動と購買プロセスは再設計されつつあります。本記事では、SNSおよびデジタル領域に精通した専門家へ以下のトピックについての取材をもとに、2026年の見通しをご案内しております。

◼️記事でご紹介しているトピック

2026年、SNS上で現れる新しい消費者行動

インターネット検索／SNS検索／AI検索の使い分け

AI時代におけるUGCの価値の変化

購買行動に最も影響を与えるSNS・生成AIプラットフォーム

インタビューにご協力いただいたのはSNSマーケティングの最前線で活躍する3名の専門家の方々です。

井水 朋子氏（株式会社 エスファクトリー 代表取締役/SNSマネージャー認定講師）

毛利 美佳氏（SNSマネージャー養成講座 講師/上級ウェブ解析士）

森 和吉氏（株式会社吉和の森 ・株式会社吉和の森八戸 代表取締役/Web制作集客/ウェブ解析士マスター/チーフSNSマネージャー）

2. 2026年注目のマーケティングトレンドガイド

無料ダウンロード可能なeBook

URL：www.meltwater.com/jp/resources/marketing-trends

急速に変化するマーケティング環境を捉え、2026年に成果を最大化するための戦略的指針をまとめたガイドを公開しました。AI技術の進化、ソーシャルメディアの影響拡大、コンテンツ形式の変化を背景に、国内外の視点から15の主要トレンドと実行アクションを整理しています。

◼️ トレンドハイライト

1. AI検索最適化とLLMレピュテーション管理

AIが検索エンジンだけでなくブランドの評価指標にも影響。AIが生成する結果で見られる情報が、消費者の第一印象になる時代へ。

2. 誤情報・ナラティブ攻撃への耐性強化

誤情報は単なるノイズではなく、ブランドリスク。早期検知と対策を組み込んだコミュニケーション戦略が不可欠です。

3. クリエイターコマースの進化

インフルエンサー施策は「露出」から「成果報酬型」へ。協業効果を定量的に測り、ROIを改善する方向へとシフトしています。

4. 動画・ソーシャルSEOの新ルール

短尺動画やマルチプラットフォーム展開が、顧客の関心とエンゲージメントを左右します。テキスト中心の戦略から脱却する必要が高まっています。

5. マルチモーダルコンテンツと信頼性

テキスト、画像、動画を横断する表現が主流に。人間味のある動画やストーリーテリング要素が視聴者の信頼を喚起します。

2026年は、検索手段の多様化と生成AIの進化により、企業と消費者の接点設計が再構築される局面にあります。情報があふれる環境において重要になるのは、単なる露出ではなく、「どの検索経路で、どのように参照され、どう語られるか」という設計です。

こうした状況をふまえ、Meltwaterでは専門家の知見と、自社の豊富なデータ分析から、2026年に注目すべきトレンドを抽出・整理しました。