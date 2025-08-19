「第4回 営業・マーケDXPO東京’25」へ初出展

Meltwater Japanは2025年8月21日（木）〜22日（金）に東京ビッグサイトて開催される「第4回 営業・マーケDXPO東京’25」に初出展いたします。

◆「第4回 営業・マーケDXPO東京’25」とは

本展示会は、営業・マーケティング領域におけるDX（デジタルトランスフォーメーション）を推進する企業が一堂に会する専門展で、Meltwaterは「デジタルマーケ・SNS運用支援展」エリアにて、SNSデータを活用したブランド戦略・消費者インサイトの可視化・競合分析などのAIを活用した最新ソリューションをご紹介します。ぜひお気軽にお越しください。

開催概要

・名称：第4回営業・マーケDXPO（ディーエクスポ）東京’25 [夏]

・会期：2025年8月21日（木）・22日（金） 9:30～17:00（受付開始 9:00）

・会場：東京ビッグサイト 西1・2ホール

・Meltwaterブース番号：6−65（出展エリア「デジタルマーケ・SNS運用支援展」）



・主催：ブティックス株式会社

・イベントURL : https://dxpo.jp/real/fox/tokyo/sales/

◆出展内容について

Meltwaterブースでは、SNS上の膨大なデータをリアルタイムで収集・分析し、マーケティング戦略や広報活動に活用できる「ソーシャルリスニング」サービスを中心に展示。 以下のような課題をお持ちの企業様に向けて、実際の活用事例やデモンストレーションを交えながらご紹介いたします。

ブランドや製品に対する消費者の声を可視化したい

SNS運用の成果を定量的に評価したい

競合他社の動向や市場トレンドを把握したい

インフルエンサー施策の効果測定を行いたい

また、ブース内では個別相談も承っております。ぜひお気軽にお立ち寄りください。