SNSデータで振り返る！ブラックフライデー: Meltwater、ブラックフライデーに関するSNS上の声を可視化したインタラクティブ・ダッシュボードを公開

ソーシャルリスニングツールを開発・提供するMeltwater Japan株式会社（所在地：東京都渋谷区、執行役員社長：赤田将之、以下「Meltwater」）は、2025年のブラックフライデーに関するオンライン上の会話をリアルタイムで可視化する特設ダッシュボードを公開いたしました。

年末商戦期の主要セールイベントであるサイバーマンデーに加え、中国のEC最大手アリババが大規模セールとして広めたSingle’s Day（独身の日）との比較データも含みます。

近年、日本でもブラックフライデーは年末商戦の幕開けを告げる一大セールイベントとして急速に定着し、各社のECプラットフォームや小売店舗が大規模なキャンペーンを展開するようになりました。特に2020年代以降、その存在感はさらに拡大し、消費者の購買行動はSNS上の口コミやレビュー、インフルエンサーの投稿に大きく左右されています。

期間中の消費者の関心、盛り上がっているブランドや商品、話題化するECプラットフォーム、人気トピックなどは、X（旧Twitter）やInstagramなどのSNS上にリアルタイムで現れます。今回Meltwaterが公開するダッシュボードでは、こうしたオンライン上の動きを可視化し、今年のブラックフライデーのトレンドをひと目で把握することができます。

本ダッシュボードは、Meltwaterが提供する膨大なSNS・ニュースデータと、AIを活用した独自のインサイト抽出技術により、ブラックフライデー期間中に消費者が何を語り、どのブランド・ECプラットフォームが注目を集めたのかを一目で把握できる内容となっています。データソースにはSNSやブログ、オンラインニュースやそのコメント欄なども含みます。データをクリックするとその詳細が見られるインタラクティブなダッシュボードとなっています。

ダッシュボードは以下のURLからアクセス可能です。

SNSデータで振り返る！2025年ブラックフライデーダッシュボード

https://app.meltwater.com/report/public/cfmcbX68hAFZXC68UtVVT3Q2/snapshot

パスワード: Meltwater

調査期間：2025年9月8日〜12月2日

◼️ 全体傾向・注目点

ブラックフライデー、サイバーマンデー、Single’s Dayの3イベントを横並びで分析すると、SNS・ニュースメディアでの発話量はいずれも増加傾向にあるものの、予想通りブラックフライデーが圧倒的な関心を集めていることが分かります。

ブラックフライデーに関する発話量の推移：

10月に入り徐々に発話量が増加し始め、11月21日には1日あたり31万件を超えた。

ブラックフライデーではAmazonが79%、楽天市場が10%、Yahooショッピングが9.9%話題のシェアを占めている。au PAYマーケットやZOZOTOWN、メルカリがこれに続く。

11月4日に発話量が急増、11月6日には1日あたり4000件を超えた。キャンペーンに関連するリポストなどに加え、商戦期の配送の遅れについてのニュースなども見られる。

当日の11月11日に発話量が急増、1日あたり5000件を超えた



日本でも近年ブラックフライデーをはじめとしたセールイベントの認知・参加率が大きく上昇し、消費者はオンラインで情報収集を行い、SNSで購入報告やレビューをシェアする行動が一般化しています。

企業側にとっても、

どのプラットフォームが最も反響を得ているのか

どの商品領域が今年注目されたのか

自社ブランドの“話題化”は競合に比べてどうだったのか

といったデータの把握が、来年の戦略立案にとって不可欠になっています。

今回のダッシュボードは、こうした市場の動きや消費者インサイトを“見える化”するための公開分析レポートとして制作しました。





※ダッシュボードのデータを引用・転載される際は、必ず「データ提供：Meltwater」と出典を明記いただくようお願いします。

※ダッシュボードの一部または全部を改変して引用・転載することはお控えください。

