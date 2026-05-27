2026年夏のプロダクトリリース

ブランドストーリーを、自らコントロールする

ブランドイメージは、SNS・ニュース・クリエイター、そして今やAIを含む多様なチャネルで形成されています。それらのチャネル上での会話や情報は瞬時に拡散し、企業が対応する前に世間でのブランドイメージが思いがけずに決まってしまうことも少なくありません。

Meltwaterの2026年夏のプロダクトリリースでは、後手にまわる対応から脱却し、ブランドストーリーを主体的に設計・発信するための環境を提供します。必要な場所で、意図した通りにブランドイメージが伝わる環境を実現します。