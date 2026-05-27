2026年夏のプロダクトリリース
ブランドストーリーを、自らコントロールする
ブランドイメージは、SNS・ニュース・クリエイター、そして今やAIを含む多様なチャネルで形成されています。それらのチャネル上での会話や情報は瞬時に拡散し、企業が対応する前に世間でのブランドイメージが思いがけずに決まってしまうことも少なくありません。
Meltwaterの2026年夏のプロダクトリリースでは、後手にまわる対応から脱却し、ブランドストーリーを主体的に設計・発信するための環境を提供します。必要な場所で、意図した通りにブランドイメージが伝わる環境を実現します。製品デモのお申し込みはこちら
ブランドを動かす潮流を、先回りして捉える
テキストだけでなく、「話されている内容」まで理解する
SNSル上の音声コンテンツを分析。動画は今も急成長している一方で、内容やトレンドの把握が難しいコンテンツ領域でもあります。Speech-to-Text分析により、音声を検索可能なデータへ変換し、可視化を実現します。
InstagramやTikTokなどの音声データを文字起こしし、投稿テキストだけでは見えない“実際に語られている内容”を分析可能に。得られたインサイトを既存の業務フローへスムーズに活用できます。
AI時代のブランド認知を可視化・改善
生成AIは、今やユーザーがブランドを発見し理解する主要な手段になりつつあります。しかし、多くの企業はAI上で自社ブランドがどのように語られているか、何が回答に影響しているかを把握できていません。
GenAI Lensは、そのギャップを埋めます。AI生成回答におけるブランドの表示状況を可視化し、次に取るべきアクションを提示。優先度付きの推奨事項と可視化レポートにより、分析だけで終わらず、ブランドの見られ方そのものを改善できます。
チームが使うSlack上でインサイトを取得
MeltwaterのインテリジェンスをSlackへ直接連携。Meltwater Agent for Slackにより、チームが普段利用している環境で、必要な分析やインサイトをすぐに取得できます。
Mira AIを呼び出せば、チャンネルの文脈を踏まえたより関連性の高い回答を瞬時に生成。過去のやり取りも履歴として残るため、重要な会話の流れを止めることなくインテリジェンスを活用できます。
トレンドのピーク前にチャンスを捉える
主要チャネル全体から、急成長中のトレンドを素早く把握。トレンドがピークを迎える前に兆しを掴むことで、より先回りした意思決定が可能になります。
拡張されたTrends Centerでは、X、TikTok、Instagram、Facebook、ニュースを横断してトレンドを一元的に分析。注目トピックも自動で抽出されるため、面倒な設定は不要です。
一人ひとりに最適化したメディアピッチを大規模に実現
強いメディアリレーション構築には“関連性”が欠かせません。しかし、パーソナライズしたアプローチを大規模に行うことは容易ではありませんでした。
AIによるピッチのパーソナライゼーション機能なら、海外ジャーナリストごとの関心領域、トーン、過去の記事傾向をもとに、最適化されたアプローチ文面を作成可能。スケールとパーソナライズを両立し、チームの生産性を落とさずに、より関連性の高いピッチを実現します。