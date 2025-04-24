2025年のSNSマーケティングはどう変わる？ 日本のSNS担当者を対象にした最新調査記事を公開、グローバルレポートも同時リリース

日本のSNSマーケティング担当者を対象とした独自アンケート結果をまとめた記事『2025年のSNSマーケティング最前線！企業の活用の実態と今年のトレンドを解説』を公開しました。

あわせてグローバルの1000名以上のマーケティング担当者を対象に実施した調査をまとめたレポート『2025年ソーシャルメディアの最新状況』も無料公開中しています。

記事URL：https://www.meltwater.com/jp/blog/state-of-social-media-2025

レポートURL：https://www.meltwater.com/jp/resources/2025-state-of-social-media

◼️ 調査結果サマリー（一部抜粋）

【日本のSNS担当者への調査から見えた3つの傾向】

• SNSは「ブランディング」だけでなく「売上」も担うチャネルへ

「SNS運用の目的」として最も多く挙げられたのは「自社ブランドの認知向上」ですが、「新規顧客の獲得」「自社ECサイトへの送客」といった売上寄与も重要な目的として上位に。

• 最もよく使われるプラットフォームはInstagram、注目はTikTok

現在最も活用されているSNSはInstagram（47.8%）で、次いでX（44.2%）、Facebook（28.3%）という結果となった。今後注力したいプラットフォームとしてはInstagram（52.2%）が最多、続いてTikTok（39.1%）が多くの関心を集めている。（Meltwater調べ）

【グローバルのマーケティング担当者への調査からの注目データ】

• 80%の企業がSNSを「収益に直接つながるチャネル」と認識

• 担当者の半数以上が「AIツールをSNS運用に導入している」と回答

• SNSマーケティング最大の課題は「リソースの不足(53.6%)

まずは日本国内の傾向を紹介した記事をご覧いただき、さらに詳細かつグローバルな動向に興味のある方は、レポート『2025年ソーシャルメディアの最新状況』をぜひダウンロードしてご覧ください。

■ 調査概要

【日本での調査】

• 対象者：SNSマーケティングを担当している企業担当者（国内）

• 回答数：113件

• 調査方法：オンラインアンケート

• 調査時期：2024年12月

【グローバルでの調査】

• 対象者：13カ国のマーケティング担当者1,768名（うちSNS専任担当者1,057名）

• 調査方法：オンライン調査（Meltwater実施）

※調査結果を引用・転載される際は、必ず「データ提供：Meltwater」と出典を明記いただくようお願いします。

※調査の内容の一部または全部を改変して引用・転載することはお控えください。