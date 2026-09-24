Meltwater、Redditの「Official Data Partner」に認定

Meltwaterは、Redditの公開コンテンツを活用し、企業のより深いインサイト獲得を支援する業界をリードするプラットフォームを認定する「Official Data Partner」プログラムに参加したことを発表しました。

同プログラムのパートナーには、機能、データ品質、コンプライアンスに関するRedditの厳格な基準を満たすことが求められます。

今回の認定により、MeltwaterはRedditのエンタープライズ向けデータAPIへのアクセスを継続します。

これによりMeltwaterのお客様は、消費者文化や嗜好、購買意思決定に影響を与えるReddit上のリアルな声から、さまざまなインサイトやシグナルを捉え、集約された消費者の意向をより正確かつリアルタイムに把握できるようになります。また、今後の戦略的な取り組みや成長機会において、Redditとのさらなる連携も可能になります。

Redditは、1日あたり1億2,100万人以上のアクティブユーザーを擁し、商品やサービスに関するリアルな意見や率直なレビューが交わされる、商品リサーチにおいて影響力のあるプラットフォームの一つです。消費者はこうした情報を、新たな商品やブランドの発見、意思決定の参考として活用しています。Meltwaterでは、Reddit上の10万以上のコミュニティで公開されている投稿やコメントを収集・分析し、大規模な会話データを、消費者起点のブランド戦略に活用できるインサイトへと変換します。

さらに、MeltwaterのAIを活用した分析機能やリスニング検索と組み合わせることで、企業は新たなトレンドの兆候を捉え、オーディエンスのセンチメントを理解し、商品・ブランドのポジショニングを強化するとともに、ブランドパフォーマンスをより迅速かつ確かなデータに基づいて比較・評価できます。

Meltwater CEOのJohn Box（ジョン・ボックス）は、次のように述べています。

「Redditは10年以上にわたり、Meltwaterのプラットフォームにおける消費者インサイトの重要なデータソースの一つであり、その影響力が大きく成長する過程を私たちは見てきました。今回、RedditのOfficial Data Partnerプログラムに参加したことは、両社の長年にわたる関係をさらに発展させるものであり、信頼できる高品質なデータを提供するという共通のコミットメントを示すものです。

今後もRedditとの連携をさらに深め、消費者行動に影響を与えるリアルな公開上の会話から、お客様がインサイトを得られるよう支援していきます」

Reddit Business Development担当VPのJonathan Flesher（ジョナサン・フレッシャー）氏は、次のように述べています。

「Redditは、インターネット上で最も人間らしく、共通の関心を軸としたリアルな会話が交わされる場所です。Meltwaterとの連携を通じて、ブランドがこうしたインサイトを責任ある形で活用できるツールを提供します。単に会話を『聞く』だけでなく、コミュニティを深く理解し、有意義な形でつながることを支援していきます」

今回の連携は、ニュース、ソーシャルメディアをはじめとするさまざまなチャネルを横断し、ブランドや市場を包括的に把握できるインテリジェンスの提供を目指すMeltwaterの取り組みをさらに強化するものです。これにより、お客様がより正確に市場の全体像を捉え、成果につながる戦略立案に活用できるよう支援します。