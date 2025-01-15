Meltwater、日本国内SNSマーケティング支援のリーディング企業、株式会社ホットリンクと「パートナープログラム」を締結

ソーシャルリスニングプラットフォームを開発・提供するMeltwater Japan株式会社（所在地：東京都渋谷区、本社CEO：ジョン・ボックス、以下「Meltwater」）は、SNSマーケティング支援サービスを展開する株式会社ホットリンク（本社：東京都千代田区、代表取締役グループCEO：内山幸樹、以下「ホットリンク」）と2025年1月15日より業務提携を実施することをお知らせいたします。

1. 背景

近年、日本企業の海外展開が加速する中、デジタル技術を活用したマーケティング支援への関心も高まっています。日本貿易振興機構（ジェトロ）が行った2023年度海外ビジネス調査（※）によると、日本企業のDXへの取り組みは2年連続で拡大しており、その主な目的として「顧客データ取得・分析による市場開拓」が56.6%と高い比率を示しています。また、約4割の企業がDXの意義・必要性を理解しつつも、未着手または取り組みの途上にあることが明らかになっており、データを活用したマーケティング支援の潜在的なニーズが示唆されています。

これまで国内向けのSNSマーケティング支援を強みとして事業を展開して来られたホットリンク社は、海外市場向けのソーシャルビッグデータの取得や分析は十分ではなく、グローバル規模でのSNSマーケティング支援に課題を抱えておられました。

私たちMeltwaterは、SNSやオンラインメディアから毎日約10億件のコンテンツを収集し、企業のデータに基づく意思決定を支援するソーシャルメディア分析ツールを有しており、グローバル市場におけるデータ分析に強みを持っています。

今回の業務提携により、ホットリンク社が培ってきた国内SNSマーケティングの知見とMeltwaterのグローバルなモニタリング技術が統合され、日本国内のみならず海外市場においても、より包括的なSNSマーケティング支援が可能となります。

（※）ジェトロ 2023年度 日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査

https://www.jetro.go.jp/news/releases/2024/3a5af14b108501eb.html

2. 提携内容

今回の業務提携を通じ、以下の取り組みを計画しております。



（1）グローバル対応SNSマーケティング支援サービスの共同提供

ホットリンク社のSNSマーケティングのノウハウと、Meltwaterのグローバルデータ分析基盤を組み合わせ、国内外をカバーする包括的なSNSマーケティング支援サービスを提供します。

（2）データ分析手法・ツールの高度化

Meltwaterが持つ先進的なソーシャルリスニング技術とホットリンク社が持つ自然言語処理のUGCを発露させるノウハウを掛け合わせることで、より高精度かつ付加価値の高いデータ分析方法論を開発します。

（3）グローバル事例の共有・研修

双方の知見を活かし、グローバル成功事例の共有や相互研修プログラムを通じて、ホットリンク社はMeltwaterのソリューションを活用したデータドリブンなSNSマーケティング支援を強化し、顧客企業へより最適な支援を提供してまいります。





3. 株式会社ホットリンク 執行役員COO 鈴木脩平氏より

ホットリンクは「ソーシャルメディアマーケティングにスタンダードを作る」というビジョンを掲げ、日本国内におけるSNSマーケティング領域で事業を展開してまいりました。今回の提携により、Meltwater様が保有する世界規模のデータを活用させていただくことで、日本国内はもちろん海外においても、より幅広くお客様のご要望にお応えできるようになります。そして、弊社のサービス提供範囲をさらに拡大し、多様なニーズに対応できる体制を整えることが可能となりました。

今後は両社の強みを最大限に生かし、国内外問わずあらゆる企業のSNSマーケティングをより一層支援し、社会に貢献してまいります。





4. Meltwater Japan株式会社 カントリーマネージャー Tim O'Rourkeより

Meltwaterは、日本有数のSNSマーケティングコンサルティングタント企業であるホットリンク社とのパートナーシップ締結を心より光栄に思っております。本提携により、業界をリードするMeltwaterのプラットフォームと、日本市場におけるホットリンク社の卓越したSNS専門知識を融合させ、より高品質なサービスをお客様に提供できると確信しています。

Meltwaterは15年以上にわたり日本市場で事業を展開し、国内外のSNSデータを分析可能なソリューションを提供してまいりました。この度のホットリンク社との提携を通じて、データインサイトをさらに活用し、それをビジネス成長につながるアクションに変換する支援を、これまで以上に強化してまいります。







5. 無料オンラインセミナー開催のお知らせ

2025年1月22日（水）に無料のオンラインセミナー「商品の売上アップを実現するSNS運用とメルトウォーターの効果的な活用法」を開催します。

本セミナーでは、数多くの企業様のSNS運用を支援してきたホットリンク社のコンサルタント河井勇樹氏が、商品の売上アップを実現するSNS運用について解説いたします。また、Meltwaterからはのソーシャルメディア分析ツールの効果的な活用方法を詳しく解説いたします。

ご参加を希望される方は、以下のフォームよりお申し込みください。

https://www.hottolink.co.jp/event/20250122

※申込期限は2025年1月20日（月）23時59分までとなっております。





■開催概要

【日時】

2025年1月22日(水)11:00〜12:00

【内容】

・商品の売上アップを実現するSNS運用

・ソーシャルメディア分析ツール「メルトウォーター」の効果的な活用方法

・質疑応答

※BtoC向けの説明が中心となります

※セミナー内容は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

【対象者】

・BtoCでビジネスを展開している企業

・SNSの運営責任者・担当者

・SNSを用いて売上アップを実現したい責任者・担当者

※事業会社様限定のセミナーです。

広告代理店等、PR会社、同業他社様のご参加はご遠慮いただいております。予めご了承ください。

※学生・個人の方のご参加は、ご遠慮くださいますようお願い致します。

【参加費】

無料

【定員】

100名

【受講方法詳細】

Zoom社のウェビナーを利用したオンラインセミナーになります。普段お使いのパソコンや、タブレット端末、スマートフォンから参加することが可能です。

※定員を超えた場合は抽選になりますのでご了承ください。

※参加者様のカメラはオフになっていますので、映り込むご心配はありません。

【申し込み方法】

ご参加を希望される方は、以下のフォームよりお申し込みください。

https://www.hottolink.co.jp/event/20250122

※申込期限は2025年1月20日（月）23時59分までとなっております。





6. 今後の展望

パートナープログラムの締結を通じて、ホットリンク社がこれまで培ってきた国内市場向けSNSマーケティングの知見と、Meltwaterが持つグローバルなデータ分析基盤を組み合わせ、より包括的なサービスを提供してまいります。



これにより、日本国内を事業の中心としてきた企業はもちろん、海外進出を目指す企業に対しても、精緻なデータ分析と実践的な運用支援を実現します。私たちは、データに基づいた意思決定のサポートにより、お客様のブランド価値向上や市場拡大の包括的に支援してまいります。





◼️株式会社ホットリンクについて（証券コード：3680 東証グロース）

日米で事業を展開するホットリンクグループのコア企業。SNSへの投稿など、生活者の声の投影であるソーシャル・ビッグデータを分析し、企業のマーケティング活動や報道、災害対策などでの活用支援を行っています。Web3においても、データ分析・活用力を活かしてインフラを担い、世界中の人々が“HOTTO（ほっと）”できる世界の実現を目指しています。

設立日：2000年6月26日

代表者：代表取締役グループCEO 内山 幸樹

本社所在地：東京都千代田区富士見一丁目3番11号 富士見デュープレックスビズ

事業内容： SNSマーケティング支援

URL：https://www.hottolink.co.jp/





◼️Meltwater Japan社について

Meltwaterは2001年にノルウェーで設立され、27,000社を超える企業に導入されているメディア、ソーシャル、そして消費者インテリジェンス分野におけるリーディングカンパニーです。日本支社は2009年に設立され、16年以上にわたり、さまざまな業界のお客さまがデータに基づいた意思決定を行えるよう支援してきました。

私たちは、世界中のソーシャルメディア、ニュースサイト、ブログなどの膨大なデータをリアルタイムで収集・分析し、企業がマーケティング、ブランド戦略、顧客サポートにおいて的確なインサイトを得られるようサポートします。多言語対応、カスタマイズ可能なダッシュボード、そして業界最先端のAI技術を活用した分析機能を提供し、多様なビジネスニーズに応えています。

代表者：CEO ジョン・ボックス

日本現地法人：東京都渋谷区恵比寿1-18-18 東急不動産恵比寿ビル5F

事業内容：メディアインテリジェンスツールの開発・提供

URL：https://www.meltwater.com/jp