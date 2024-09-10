Meltwater Japan公式Xアカウント乗っ取り被害について

このたび、当社が運営するMeltwater Japan公式Xアカウントにおいて、第三者の不正ログインによりアカウントの乗っ取りが発生いたしました。

現在、状況確認とTwitter社への報告・解決のための申請を行っておりますが、現時点では復旧しておりません。万が一、Meltwater Japanを装ったダイレクトメッセージなどが届いた場合はお取扱いにご注意いただきますよう、お願いいたします。

現時点で判明している状況と弊社の対応につきまして、ご報告いたします。

関係者の皆さまに多大なるご迷惑とご心配をお掛けすることとなり、深くお詫びいたします。

１．概要（2024年9月10日12時現在）

アカウント名、プロフィール写真が変更されており、当社からの投稿がランダムに削除されています。念の為、当該アカウントの投稿からのリンク先へのアクセスやダイレクトメールへの反応等は行わないよう、ご注意ください。

２．現在の対応

現在、原因の調査、X社とのアカウント凍結・利用再開に向けて調整を進めております。復旧予定など判明しましたら、こちらのページにてお知らせいたします。

３．今後の対策

これまで以上にセキュリティの強化を図り、再発防止に取り組んでまいります。