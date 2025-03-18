Meltwater、TikTokのマーケティングパートナーに認定

この度、MeltwaterはTikTokのマーケティングパートナーに認定されました。

◼️TikTokマーケティングパートナーとは

TikTokマーケティングパートナーとは、以下7つのカテゴリーにおいて、各業界の専門的な知見を持ち、TikTokでの活動や実績が認められたパートナーをグローバルで認定するプログラムです。

広告代理店（Agency）

クリエイティブ（Creative）

コマース（Commerce）

キャンペーンマネージメント（Campaign Management）

音（Sound）

エフェクト（Effects）

効果測定（Measurement）

TikTokマーケティングパートナー公式サイト：https://partners.tiktok.com/pc/en

TIkTokマーケティングパートナーは企業がTikTokの多様な広告ソリューションを活用し、ブランド認知度の向上やビジネス成果の達成を支援することを目的としています。

Meltwaterがこのプログラムに参加することで、ユーザーの皆さまは最新のTikTokマーケティングツールやリソースにアクセスし、効果的なキャンペーンの展開が可能となります。

Meltwaterのパートナーページはこちら

◼️TikTokマーケティングパートナープログラムへの参加により、Meltwaterでできること

当社のプラットフォームにてTikTokのインサイトが利用可能となり、TikTokでの効果的なマーケティング戦略の構築が可能となります。

Meltwaterは、ソーシャルメディアのモニタリングと分析における専門知識を活かし、ユーザーの皆さまがTikTok上での自社ブランドのプレゼンスを強化し、ターゲットからのエンゲージメントを高めるサポートを提供してまいります。

◼️Meltwater本社CEO、ジョン・ボックスのコメント

「TikTokのマーケティングパートナープログラムに参加できることを大変嬉しく思います。このパートナーシップにより、ユーザーの皆さまはTikTok上でのマーケティング活動を強化し、より深いインサイトを得ることができるでしょう。私たちは、ユーザーの皆さまがTikTokを活用し、より成功を収めるためのサポートを提供していきます」