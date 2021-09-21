Meltwater、Twitter公式パートナープログラムに認定

Meltwater Group（以下、Meltwater）はメディアインテリジェンスおよびソーシャルアナリティクスのグローバルリーダーとしての地位を確立して参りましたが、この度Twitter公式パートナープログラム（Twitter Official Partner Program）の認定企業となりました。

MeltwaterはTwitter, Inc（以下、Twitter社）との長きにわたる関係の中で、Twitter上で流れる膨大な投稿データを取り扱ってまいりました。これまで処理し、保存されてきたデータ件数は一日5億件に及びます。Twitter公式パートナープログラムとは、Twitter上のデータを取得するだけではなく、そのデータやインサイトを洗練された、インパクトのある形で届け、顧客の戦略的な意思決定に貢献している企業を認定するものです。

当社CEOのJohn Boxは「Twitter公式パートナープログラムの一員となれたことは、私たちがTwitter社との長期的な友好関係を築いてきた中での大きな節目の一つです。当社のお客様は、"ステークホルダーをより理解する"・"ステークホルダーによりインパクトを与える"・"ステークホルダーとよりエンゲージメントを高める"というゴール実現の為、当社のプロダクトをご活用頂いております。"Twitterで日々交わされる数億もの会話からインサイトを収集する"、"トピックに関連のあるTwitter投稿者をリストアップする"、"Twitter公式アカウントの投稿管理を可能にする"。これらの幅広い機能をもって、世界でも有数なソーシャルネットワークへのアクセスを実現してきており、今回このような形でTwitter社とパートナーになれたことを光栄に思います」と述べています。

Twitter社のグロバールプラットフォーム 営業部門長のSonya Penn氏は「長期的なパートナーであるMeltwater社と正式に関係を結ぶことができ、喜ばしい限りです。MeltwaterはTwitterのデータから得られる価値にいち早く着目した企業の一つで、圧倒的な技術革新の実績があります。公式パートナーとして、今後さらに世界中の広報・マーケティングのプロにとって価値あるインサイトを共に生み出して行けたら幸いです」と述べています。

Twitter公式パートナープログラム責任者のLauren Jenkins氏は、「Twitter公式パートナープログラムを拡大し、活気に溢れ競争力の高いエコシステム構築を促進することで、クライアントが最善のソリューションを手にし、Twitter内外においてより良い成果を残せるようになることを私たちは目指しています。Meltwater社とTwitter社は長年にわたり関係を築いて参りましたが、今後は公式パートナーとして、引き続きMeltwater社の34,000名の顧客へ価値を提供できることに喜びを覚えます」と述べています。

当社が提供するソリューションではTwitterの投稿データを様々な形で活用しています。その結果、"自社ブランドにまつわる投稿内容の収集・分析"や、"競合他社との自社ブランドの露出比較"、"何十億とあるTwitterの会話から消費者と市場のインサイト抽出"が可能となります。また、その他にも、自社Twitterアカウントの運用にあたり、投稿の予約管理、ユーザーとの会話促進、質問への対応やお客様の声の収集ができます。

Twitter戦略についてMeltwaterがどのように役立つか、詳細をご覧になる場合、Twitter公式パートナーページウェブサイトにあるMeltwaterのパートナーページをクリックください。

本記事に記載されている内容は、公開時点の情報に基づいた内容であるため、変更される可能性があります。https://www.meltwater.com/en/about/investor-relations にあるMeltwater Company Disclosureから、当社のニュースや更新情報をご覧ください。

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Geir Harald Aase(ギア・ハラルド・オーゼ)

投資家向け広報担当及びメディア対応：geir.aase@meltwater.com

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■ Meltwaterについて

Meltwaterはソーシャル・メディアインテリジェンスにおけるグローバルリーダーです。 SNSやオンラインニュースから毎日数億件のコンテンツを自動収集し、新たなインサイトを提供することで、お客様がデータに基づいた意思決定をできるようサポートしています。2001年にノルウェーのオスロで創業、現在本社はカリフォルニアのサンフランシスコに構え、世界に50のオフィスを設けています。 総勢1,700人のスタッフを擁し、全世界で34,000社を超える様々な業界のお客様にご導入頂いております。詳細は、meltwater.comをご覧ください。