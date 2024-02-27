メディア、ソーシャル、消費者インテリジェンスの世界的大手プロバイダーであるMeltwaterは2月15日、Microsoftとの提携開始を発表しました。Microsoftは、グローバル規模のメディア、ソーシャル、消費者インテリジェンスのプロバイダーとして、Meltwaterと契約を結びました。Microsoftは、Meltwaterと提携し統合コミュニケーション・インサイトソリューションを提供し、Microsoft Azure、Microsoft 365、Microsoft TeamsなどのMicrosoftの技術スタックに加え、Meltwaterが提供する最先端のリスニングツールの機能を活用します。このソリューションでは、Microsoftの高度なAIサービスとユーザー中心設計を組み合わせ、データを対話に変換することで顧客体験を再定義し、ビジネスにクリティカルなニュース、市場動向、トレンド、競合情報に対する迅速な対応を実現します。Meltwaterはまた、Microsoft Azureを今後のMicrosoftユーザー導入時の最適なクラウドプラットフォームとする複数年のコミットメントにも合意しました。

AIの時代には、生産性、効率性、創造性の向上を可能にする使いやすいソリューションが必要です。Meltwaterは世界トップクラスのデータセットを活用し、Microsoftの業界をリードするAI技術を構築することで、データドリブンなインサイトを引き出し、より優れた意思決定を実現します。両社は共同で、顧客価値を中心に据えた新しい生成AI搭載製品を開発し、顧客の重要な課題を迅速に解決します。

この新しいソリューションにより、Copilot for Microsoft 365およびMicrosoft Teamsの企業ユーザーであるMeltwaterの顧客は、Meltwaterのグローバルデータセットに会話形式でアクセスできるようになり、ブランドへの言及、センチメント分析、重要課題、競合ベンチマーキングなどのインサイトにリアルタイムで簡単にアクセスできるようになります。ソリューションがTeamsに直接統合されることで、適切なインサイトを単にリクエストするだけでなく、戦略的意思決定を促進する、アクションしやすくアクセスしやすい方法で提示されることになります。これは、MeltwaterとTeamsの既存の統合を基盤としており、TeamsにAIを活用したアラートをシームレスに配信することで、すでに1,500社を超えるMeltwaterの顧客に価値をもたらしています。

Meltwater最高経営責任者(CEO)のJohn Boxは次のように述べています。

「Microsoftの技術スタックとAI機能のパワーを活用することで、既存の統合の限界をさらに押し広げ、ユーザーが直感的な対話を通じてMeltwaterの分析ツールとやり取りし、データに精通した同僚と会話しているかのようにツールに質問したり、インサイトを得たりできるようにします。Meltwaterのディープリスニング機能をビジネスコミュニケーションの日常的なリズムに組み込むことで、インサイトへのアクセスとそれに対するアクションの方法を変革することが当社の目標です。」

今回の提携により、MeltwaterはMicrosoftのメディア、ソーシャル、コンシューマーインテリジェンスニーズに対応するグローバルプロバイダーとなり、Microsoft Communications組織と社内関係者がチームや地域を超えてリアルタイムのインサイトにアクセスできるようになります。

「当社の目標は、AIを使用してコミュニケーションを改革することです。私たちは、Microsoft 365およびMicrosoft Teams向けのCopilotを使用している現場で、MicrosoftのAI技術を使用してより深いインサイトを提供できるパートナーと協力したいと考えていました。事後のレポーティングにとどまらず、リアルタイムでAIを活用した予測的インサイトを提供するソリューションを構築するには、Meltwaterは最先端の技術と直感的なプラットフォームを備えており、最適なパートナーでした。」と、Microsoftのコミュニケーション戦略担当副社長であるSteve Clayton氏は述べています。

また、MeltwaterはAzure Marketplaceでも紹介され、Microsoftのすべての顧客がMeltwaterソリューションを簡単に導入できるようになります。これにより、同社の深いデータインサイトを引き出し、信頼性の高いAzureクラウドプラットフォームと組み合わせることができます。また、MeltwaterはMicrosoft ISV Co-Sell Partner Programにも参加します。

「Meltwaterは、Microsoftとの強力なパートナーシップを開始できることを非常に喜ばしく思っています。真の勝者は、最先端のクラウドプラットフォーム上で市場をリードするソリューションを利用できる、両社の共同顧客になります。」と、Meltwaterのグローバルアライアンスおよびパートナーシップ担当SVP、Doug Balutは述べています。