Meltwaterは、大手SNSインテリジェンス企業Linkfluenceの買収を発表

Meltwaterは、ソーシャルメディア・インテリジェンスを牽引する企業Linkfluence(リンクフルエンス)を、キャッシュと資本金、アーンアウトを合わせて5,000万ユーロで買収する契約を締結したことを発表しました。

メディア・インテリジェンスとソーシャル分析において、主要のグローバルプロバイダーであるMeltwater B.V.は、人工知能(AI)を利用し、ソーシャルメディアをよりアルゴリズムに基づいて消費者インサイトを発掘する、フランスのSaas会社Linkfluenceの買収契約を締結しました。

今回のLinkfluenceの買収は、Meltwaterにとって2016年以来9度目、そして2020年12月のユーロネクスト・グロース・オスロでのリスティング後初となり、これは投資とソーシャルメディアセグメント獲得を兼ねた、Meltwaterの成長戦略の一部となります。

Linkfluenceは2020年の1年間で1700万ユーロの収益を上げ、Meltwaterは、アーンアウトを除いたその2倍の価格でLinkfluenceの買収を締結しました。決済方法は、キャッシュ50%と、決算前に決定されるMeltwaterが発行する新株の出来高加重平均価格50%で合意しました。買収は両社の取締役会で承認を得ており、依然としてLinkfluenceの従業員委員会の情報協議及び、その他の慣例的な取引完了の条件の承認を必要としています。取引は2021年の5月に完了する予定です。

今回の買収について、MeltwateのCEOジョン・ボックスは次のように述べました。「マーケットリサーチは、730億ドルの業界ですが、長い間その多くは手作業で行われてきました。その中でLinkfluence社が持つ有力なグローバルブランドとの深い顧客関係と、アルゴリズムとソーシャルメディアを融合したマーケットリサーチの自動化の先駆的功績は、特に印象的です。Linkfluence社の表彰歴のあるSaaSソリューションと、マーケットリサーチにおける専門性、さらに6大陸に50のセールスオフィスを構えるMeltwaterのグローバルリーチを融合することで、数百億ドルのこの業界を自動化する原動力となることが期待されます。」

2006年の設立以来、Linkfluenceはパリを本拠地として、世界7つのオフィス、総勢150人から成る国際的企業に成長しました。クライアントには、LVMHやNIKE、Danone、Pernod Ricard、Toyota、Epic Gamesといった、業界のトップブランドが名を連ねています。

LinkfluenceのCEOギヨーム・デクギスは、「当社とMeltwater社は、将来的にソーシャルリスニングを通して、AIによる消費者インサイトをグローバルブランドに導入する、というビジョンを共有しています。より多くの企業がより多くのデータを利用できるようになった現在、インターネットを重要な先行指標として活用し、ウェブのスピードで消費者を理解するブランドが、明日を制するのではないでしょうか。Meltwater社と手を組むことで、彼らの素晴らしい資産を活用し、当社のイノベーション能力が強化され、お客様へ多大な価値を提供することができます。」と述べました。

LinkfluenceのSaaSソリューションを利用するブランドは、オンライン上の購買者コミュニティの特定及び、その活性化方法の理解、またはブランドと特定のトピックや価値観との関連性確認、ブランド認知度の測定、トレンドの検出・監視、さらに顧客体験の分析のために利用しています。それら全ての用途においてLinkfluenceの技術は、自然言語処理やコンピュータービジョンを用いてソーシャルウェブ上の何十億もの公開コンテンツを分析し、データを実用的なインサイトに構造化し、リアルタイムかつオンデマンドでクライアントに提供しています。Linkfluenceは、グローバル企業にも対応可能なエンタープライズ級のプラットフォームを提供することで、ブランドがあらゆるライフサイクルの段階で、より良いさらに消費者中心の意思決定を行えるようサポートしています。

「Meltwaterの、洗練されたテクノロジープラットフォームFairhair.aiとグローバルな展開により、主要なソーシャルユースケースにおける最高クラスの企業を、包括的なソーシャルエンタープライズスイートに統合する、というユニークな立場にあります。マーケットリサーチというのは、ソーシャルスペースの中でも、最大かつ最も興味深いオポチュニティの一つです。Aiを利用した消費者インサイトにおいて業界をリードしている、Linkfluence社のSaaSソリューションインサイトに、現在のソーシャルスイートに補完的で戦略的なソリューションをMeltwaterが加えることで、全世界28,00社のお客様に貢献します。」とジョン・ボックスは述べました。

お問い合わせはこちら:

ギア・アルナ・ドランギード

投資家向け広報活動及びメディア対応

gad@meltwater.com



Meltwaterについて

Meltwaterは、ソーシャルとメディアインテリジェンスを提供しています。ブログやニュースサイト、ソーシャルメディアプラットフォームなど毎日数百万件の投稿を検証し、外部からのインサイトにより、企業がより良い、さらに情報に基づいた意思決定をできるようサポートしています。Meltwater は2001年にオスロ・ノルウェーで設立され、現在は本社をサンフランシスコ・カリフォルニアに構え、世界に50のオフィスを設けています。総勢1700人のスタッフと、様々な分野の業界リーダーを含む28,000の法人顧客を擁しています。詳細は、meltwater.comをご覧ください。

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