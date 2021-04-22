MeltwaterがKlear社の買収を発表

Meltwaterは、ソーシャルインフルエンサーマーケティングを牽引する企業Klear(クリアー)を、キャッシュとアーンアウトを合わせて1,780万ドルで買収する契約を締結したことを発表しました。

メディア・インテリジェンスとソーシャル分析において、主要のグローバルプロバイダーであるMeltwater B.V.は、急速な成長を続けるインフルエンサーマーケティング事業のマーケットリーダーである、イスラエルのSaas会社Klearの買収契約を締結しました。

Klear社は2020年の1年間で、760万ドルの収益を上げ、Meltwaterは、アーンアウトを除いたその1.4倍の価格でKlear社の買収を締結しました。現金による決済で合意しており、取引は2021年4月14日またはその前後に完了する予定です。

「インフルエンサーマーケティング事業というのは今日において、年率50%で成長する100億ドル規模の業界であり、この事業の発展こそ、ソーシャルメディアが従来のマーケティングにどのような変化をもたらしているのかを示す最も明確な例の一つです」とMeltwaterのCEOジョン・ボックスは述べました。

さらに「2017年に、インフルエンサーマーケティングの事業において最も長けている製品をグローバル規模で探した結果、Klear社と提携しました。それから共にNestléやWalmart、OGILVY、Audi、 H&M、 BMW、Bvlgariなどのクライアント獲得に成功してきました。Klear社の業界を牽引する製品と、弊社のグローバルな顧客リーチを組み合わせることで、未来のソーシャルインフルエンサーマーケティング事業を切り開く強力なプレイヤーを生み出すことができます。」と続けました。

Klear社のCEOであるエイタン・アヴィグドールは次のように述べました。「弊社ではアルゴリズムと人工知能(AI)を利用して、お客様に関連するインフルエンサーの特定、彼らとの関係管理、そしてその影響測定を行うことができます。これはMeltwater社が長年にわたって、従来のメディアリレーションに対して行ってきた内容です。メディアリレーションとインフルエンサーマーケティングの境界線が曖昧になりつつある現状と、過去4年間のMeltwater社との良好なパートナーシップの成果として、今回我々が正式に手を組むことは非常に理にかなっています。」

Klear社は2012年に、エイタン、ガイ、ノーム・アヴィグドールの三兄弟により設立され、現在は本社のイスラエルに加え、米国と英国にも拠点を置いています。

Klear社のソリューションは、契約や決済ソリューションまたはShopifyなどのEコマース(EC)との統合が可能です。これによりお客様は、インフルエンサーマーケティング費用の管理と、インフルエンサーの効果がもたらす収益の確認を一カ所ですることができます。

今回のKlear社の買収は、2020年12月のユーロネクスト・グロース・オスロでのリスティング後2度目、そして2016年以来10度目となり、これは投資とソーシャルメディアセグメント獲得を兼ねた、Meltwaterの成長戦略の一部となります。

今年の3月に、Meltwaterは人工知能を用いてソーシャルメディアから顧客インサイトを抽出する、Linkfluence社の買収契約を締結しました。

これらの買収についてCEOジョン・ボックスは、「この2つの買収により弊社は、それぞれ730億ドルと100億ドルの新しいマーケットを開拓します。さらに持ち前のグローバルなプレゼンスと顧客との強固な関係性により、マーケット調査とインフルエンサーマーケティングの両方の業界においてリーダーとなるでしょう。Klear社製品の機能をMeltwaterに統合することで、極めてユニークな製品を提供することができます。弊社のソーシャルスイートは、ソーシャルリスニングや分析、ソーシャルマネジメント、インフルエンサーマーケティングの全てを統合した1つの製品をご提供していきます。また、メディアリレーションとインフルエンサーリレーションの両方を実施し、実行、そして効果測定を一カ所で行うことが可能な、マーケット内で唯一の製品となります。」と述べました。

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Meltwaterは、ソーシャルとメディアインテリジェンスを提供しています。ブログやニュースサイト、ソーシャルメディアプラットフォームなど毎日数百万件の投稿を検証し、外部からのインサイトにより、企業がより良い、さらに情報に基づいた意思決定をできるようサポートしています。Meltwaterは2001年にオスロ・ノルウェーで設立され、現在は本社をサンフランシスコ・カリフォルニアに構え、世界に50のオフィスを設けています。総勢1700人のスタッフと、様々な分野の業界リーダーを含む28,000の法人顧客を擁しています。詳細は、meltwater.comをご覧ください。

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