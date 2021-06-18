Meltwaterがビジネス情報サービス企業Owlerの買収を発表

Meltwaterは、ビジネス情報サービス企業Owler（アウラー）を、現金と株主資本を合わせて2,450万ドルで買収する契約を締結したことを発表しました。

メディア・インテリジェンスとソーシャル分析において、主要のグローバルSaaSプロバイダーであるMeltwater B.V.は、300億ドル規模のビジネス情報サービス業界においてシリコンバレーの革新的存在である、クラウドソーシング企業Owlerの買収契約を締結しました。

2011年の設立以来、Owlerはユーザー数を飛躍的に成長させ、LinkedInに次ぐ世界第2位のオンラインビジネスコミュニティとなりました。Owler は、500万人以上のビジネス専門家のアクティブなコミュニティによって、所有する1,400万社の企業に最新のビジネス情報を提供しています。

Owlerのメンバーには、フォーチュン500の企業96%と、米国の高成長企業73%が含まれています。また彼らは、非公開企業の収益予想や競合他社の強み、CEOの支持率、総従業員数、成長傾向、企業階層、革新率、多様性、社風、従業員からの信頼度など、一般公開されていない多くのインサイトを毎月提供しています。

MeltwaterのCEOであるジョン・ボックス氏は、今回の買収について次のように述べました。「過去10年間、Owlerは世界で最も価値のあるオンラインビジネスコミュニティの一つを構築してきました。彼らは、通常では見つけることができない情報をクラウドソースで提供しています。この独自の情報と、弊社のプロダクトを通じてオンラインニュースやソーシャルメディアから抽出できるインサイトを組み合わせることで、Meltwaterプロダクトは市場で差別化され、世界中の27,000社のお客様へさらに大きな価値を提供することができます。また、ブランド管理や競合情報分析など、現在弊社が提供しているユースケースを強化させるだけでなく、セールスインテリジェンスや危機管理など、Owlerがすでに展開している分野で、我々にとって新たな機会が生まれます。」

Meltwaterは、現金1,890万ドルと株主資本560万ドルで、Owlerの買収を締結しました。今回の統合において、Owlerの事業がMeltwaterの2021年の収益予想に与える影響は軽微であると予想されます。

Owlerの共同創設者兼CEOのティム・ハーシュ氏は、「弊社は、企業や個人が新規顧客獲得への開拓するために不可欠なビジネス情報にアクセスしたり、自身にとって重要な企業の最新ニュースを追跡したりするのに役立ちます。Meltwaterはそれらのユースケースに深い理解があるからこそ、彼らほど良いパートナーはいないと思いました。我々2社の統合されたデータリポジトリは、業界内で最も包括的なものになるでしょう。また、Meltwater社の人工知能における専門知識と、弊社のコミュニティおよびクラウドソーシング機能の統合により、Meltwaterのグローバルな顧客基盤は、新しい市場を開拓し、ビジネス情報と世界中のニュースやソーシャルメディアのコンテンツを組み合わせる新しい機会を提供することができます」と述べました。

Owlerは、ティム・ハーシュとジム・ファウラーによって2011年に創立されました。彼らはData-as-a Software分野の先駆者であり、2010年にはSalesforce社にファウラーの最初の会社であるJigsaw社を売却しています。買収完了後、Owlerの経営陣及び全従業員はMeltwaterに合流します。

今回のOwlerの買収は、Meltwaterが2020年12月のユーロネクスト・グロース・オスロでの上場して以来、3度目の買収となります。これはMeltwaterの成長戦略の一環であり、ソーシャルメディア分野での投資や買収を行います。

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Geir Harald Aase（ギア・ハラルド・オーゼ）

投資家向け広報活動及びメディア対応：geir.aase@meltwater.com

Meltwaterについて

Meltwaterは、ソーシャルとメディアインテリジェンスを提供しています。ブログやニュースサイト、ソーシャルメディアプラットフォームなど毎日数百万件の投稿を検証し、外部からのインサイトにより、企業がより良い、さらに情報に基づいた意思決定をできるようサポートしています。Meltwaterは2001年にオスロ・ノルウェーで設立され、現在は本社をサンフランシスコ・カリフォルニアに構え、世界に50のオフィスを設けています。総勢1700人のスタッフと、様々な分野の業界リーダーを含む28,000の法人顧客を擁しています。詳細は、meltwater.comをご覧ください。

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