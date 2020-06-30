メディアインテリジェンスのグローバルリーダーである米Meltwater(本社：アメリカ サンフランシスコ、東京支社：東京都渋谷区恵比寿1-18-18、以下 Meltwater)は、主力製品の幅広いソリューション、ワークフロー、および新機能の詳細を説明した新たなプロダクトの大規模アップデートであるAurora（オーロラ）製品リリースを発表しました。今回のアップデートは、昨年10月に発表され大きな成功を収めた、大規模ソフトウェアアップデートFjord（フィヨルド）に続くものであり、Auroraのリリース名はFjord同様、Meltwater発祥の地ノルウェーの世界遺産にちなんで命名されています。Meltwaterはまた、コーポレートサイトを刷新しました。リニューアル後のウェブサイトでは、現在提供をしているすべてのサービスを紹介し、直感的なオールインワンソリューションで、いかにマーケティング、PR、およびコミュニケーションチームの緊密な連携を実現できるかをわかりやすく説明しています。

今回のAuroraアップデートでは、「どこよりも多くのコンテンツと会話の収集」、「分析からのインサイト抽出」、「ユーザーの目線に立ったシンプルさと効率性」の3つのテーマに焦点を当てています。

コンテンツを最も重要視するMeltwaterは、あらゆるメディアにわたって、どこよりも多くのコンテンツと会話を収集し、お客様にお届けします。直近のアップデートにより、以下を実現しています：

- ポッドキャストモニタリングの追加により、世界中の25,000を超えるポッドキャストのリアルタイムでのモニタリングが可能

- グローバルに急成長を続けるソーシャルネットワークRedditのコンテンツを約2倍に増量

- 世界中の紙媒体および放送媒体のモニタリングパートナーのネットワークをさらに強化

- ReviewTrackersとの新たな提携より、80以上のオンラインレビューサイトのカスタマーボイスの包括的な分析が可能

Meltwaterの2番目のテーマである、分析からのインサイト抽出においては、アドホック検索、レポーティングの自動化、および包括的なイベント分析を支援するワークフローにより、お客様がリアルタイムで市場の動向を把握できるように支援します。今回のアップデートにおいては、以下の点をさらに強化しています：



- 人工知能を活用し、気になる企業の重要なニュースをリアルタイムで通知する「Signals」の提供を開始

- 進化したExplorer：著者リストでのフィルタリング、検索結果の比較、およびオーディエンスインサイトモジュールとの統合による細やかなオーディエンスのセグメンテーションと分析を実現

- ダッシュボードによる複数のデータの可視化とインタラクティブなイベント分析にフォーカスした新ワークフローにより、さらに迅速に情報からインサイトを導き出すことを可能

Meltwaterは、シンプルさと効率性に徹底的にこだわり、すべてのお客様のユーザーエクスペリエンスを大切にしています。新デザインとナビゲーションを採用したFjordアップデートにより、以下の機能をご利用いただけます：

- 「クイック検索」機能により、アプリケーション全体のどのページからでも、他のアセットへすぐに移動が可能

- 「ラベル」機能により、ユーザーが保存した検索結果をより効果的に分類し、整理された状態をキープすることで、チーム間での共同作業をより円滑に促進

- 「複合検索」により、検索結果やフィルタセットでの集計分析が可能となり、事業部やグローバルチーム間でのレポートの一貫性を担保

Meltwaterのプロダクト・エグゼクティブ・ディレクターであるニクラス・デ・ベッシュ（Niklas de Besche）は次のように述べています。

「マーケティング、PR、およびコミュニケーションチーム間の隔たりをなくし、よりコラボレーティブな作業を実現するソリューションを提供できることは、私たちにとってこの上ない喜びです。新たなコンテンツタイプ、より優れたインサイト、より洗練されたユーザーエクスペリエンスを実現するために惜しみない投資を行い、このたびAuroraアップデートとしてパッケージ化しました。お客様により多くの価値をお届けできることを非常に楽しみにしています。」

Meltwaterは、Auroraアップデートと同時に、コーポレートサイトもリニューアルします。ニクラス・デ・ベッシュは、次のようにも述べています。「リニューアル後のウェブサイトでは、マーケティングおよびPRのスペシャリストに向けた最新製品とソリューションを豊富に取り揃えています。当社は、ここ数年驚異的なスピードでソリューションの開発を続けています。刷新後の ウェブサイトでは、これらの新製品やソリューションをいち早く紹介すると同時に、お客様やサイト訪問者の皆様が刻々と変化する市況において、より良い戦略の計画や実行を実現するための豊富なリソースを提供しています。」

Meltwaterの新コーポレートサイトは、http://www.meltwater.comでご覧いただけます。Auroraアップデートに関する詳細情報は、ホーム画面よりご確認ください。日本のリニューアルサイトは、https://www.meltwater.com/jpでご覧いただけます。

＊当リリースは、2020年5月19日に米国で発表されたリリースの抄訳をベースにしています。

＜https://www.meltwater.com/en/about/press-releases/meltwater-announces-new-product-updates-and-a-new-corporate-website＞

Meltwaterについて

Meltwaterは、世界初のオンラインメディアモニタリング企業として2001年に設立されました。今日は、メディアインテリジェンスとソーシャルアナリティクスの世界的リーダーとして、AI主導のインサイトを活用した直感的なオールインワンソリューションにより、広報、コミュニケーション、およびマーケティング部門間の円滑な連携をサポートしています。世界中の最有力大手企業の3万以上がMeltwaterを利用し戦略的な意思決定を行う上での価値ある情報を得ています。6大陸55拠点以上のオフィスを構えるMeltwaterは、真のグローバルパートナーとして躍進を続けています。また、アフリカに拠点を置く起業家向け研修プログラム・支援制度であるMeltwater Entrepreneurial School of Technology (MEST)を所有・運営し、アフリカの次世代技術人材を育成しています。さらに詳しくは、www.meltwater.comをご覧ください。

Meltwater Japanは、米Meltwaterの日本法人として、各種ソリューションを提供しています。詳しくはhttps://www.meltwater.com/jpをご覧ください。

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