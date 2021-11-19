Meltwater、DeepReason.aiを買収

Meltwaterは、世界最大級のナレッジグラフの構築に向けて、オックスフォード大学発のベンチャー企業DeepReason.aiを買収しました。

- 75年間にわたるグラフ推論分野での研究成果を代表する最先端テクノロジー

- 現状では簡単に入手できないインサイトに瞬時にアクセスできることで、すべてのユーザー体験を向上

メディアインテリジェンスおよびソーシャルアナリティクスのグローバルリーダーであるMeltwaterは、オックスフォード大学コンピューターサイエンス学部発のAI（人工知能）ベンチャーDeepReason.aiの買収について、正式に契約を締結したことを発表しました。買収額は730万ドルとなり、キャッシュとMeltwater株式（技術的なマイルストーンと定着率の達成を条件としたアーン・アウトを含む）の両方が充当されます。

DeepReason.ai は2018年に設立され、AI市場では "推論"と呼ばれる分野のリーディングカンパニーです。彼らの独自のテクノロジーは、英国工学・物理科学研究会議（EPSRC）に助成を受ける付加価値データシステム（VADA）研究プロジェクトの成果をもとに開発されています。本成果は75年間にわたる研究開発の実績が集約されたもので、オックスフォード大学教授・英国王立学会特別研究員のGeorg Gottlobの監督のもと、実現しました。

ナレッジグラフは様々なデータから関連性を見出すAIシステムです。このシステムで意味付け・構造化されたデータは、複雑な問いに対する答えやインサイトを効率的に導き出す上での基盤となるものです。DeepReason.aiはパワフルな推論機能、そして業界で初めてナレッジグラフにおけるIVM（Incremental View Maintenance）搭載エンジンを開発し、大規模で複雑なナレッジグラフの更新や維持にかかるコストの軽減を実現しました。

Meltwaterは現在、一日に8億件を超える文書の取得・処理を通じて、1400万社の企業、5000万人の著名人（重要な意思決定者、SNSインフルエンサーなど）、7500万件のトピックに関する新しい情報の抽出を行っています。このナレッジグラフはこれらの企業、著名人、トピックを取り巻く会話に関する、一日20億件におよぶデータを読み込むことで、今もなお拡大し続けています。

MeltwaterのCTOであるAditya Jamiは「DeepReason.aiの買収を通して、Meltwaterはさらにコネクションやインサイトの入手に役立つナレッジグラフの拡大を続け、独自のポジションを築いていくと確信しています。当社が所有する検索エンジンは過去２０年もの間、お客様にインサイトとアナリティクスを供給してきました。今回、当社のエンジンに推論機能が搭載されたことで、お客様はよりシンプルで、かつ先進的な手法を用いて、インサイトを取得できるようになります。」と述べています。

MeltwaterのCEOであるJohn Boxは次のように述べています。「DeepReason.aiを買収し、推論エンジンを統合することによって、お客様にはこれまでにない斬新な方法で当社のプロダクトをご活用いただき、現状では入手しづらい、新たなタイプのインサイトにも瞬時にアクセスすることができます。当社のお客様は、一日に数百万件もの文書を理解・分析するために当社のプロダクトをご利用いただいていますが、より洗練されたインサイトをリアルタイムで提供し、今後お客様が少しでも効率的に情報を入手することで戦略的な意思決定ができるよう、我々は基盤となるテクノロジーとAIモデルへの投資を継続的に行っていきます。」

DeepReason.aiのCEOであるStéphane Reissfelder博士は、「Meltwaterの“公開情報に関する世界最大のナレッジグラフを構築する”というビジョンに加われることを大変光栄に思います。Meltwaterが買収したオックスフォード発のAIベンチャーは今回2社目となり、学術研究成果に価値を見出し、その商用化ノウハウを持つMeltwatwerの力になれることは、私共にとって非常に喜ばしいことです。」と述べています。

DeepReason.aiは正社員5名、スタッフ4名で構成され、内7名は博士号を取得しています。今回の統合にあたり、DeepReason.ai事業はMeltwaterの2021年度年間収益予測に影響はないとされています。DeepReason.aiはMeltwaterが2020年12月にオスロでユーロネクスト・グロース（Euronext Growth）取引所に上場して以降、4社目の買収となります。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

APACマーケティングチーム

葉 念覠（ヨウ ネンキン）

Email：japan.marketing@meltwater.com

Meltwaterについて

Meltwaterはソーシャル・メディアインテリジェンスにおけるグローバルリーダーです。 SNSやオンラインニュースから毎日数億件のコンテンツを自動収集し、新たなインサイトを提供することで、お客様がデータに基づいた意思決定をできるようサポートしています。2001年にノルウェーのオスロで創業、現在本社はカリフォルニアのサンフランシスコに構え、世界に50のオフィスを設けています。 総勢1,700人のスタッフを擁し、全世界で34,000社を超える様々な業界のお客様にご導入頂いております。詳細は、meltwater.com/jp をご覧ください。