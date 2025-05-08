ソーシャルリスニングツールを開発・提供するMeltwater Japan株式会社（所在地：東京都渋谷区、執行役員社長：赤田将之、以下「Meltwater」）は、2025年のマーケティングトレンドに関する最新コンテンツを公開しました。今回公開したのは、以下の2つのコンテンツです。

1. 専門家へのインタビュー記事

【2025年版】SNS上での消費者行動はどう変化する？～3名の専門家が語る2025年のSNS～

URL：https://www.meltwater.com/jp/blog/consumer-behavior-on-sns-2025

SNSマーケティングの最前線で活躍する3名の専門家、

大野 俊太郎氏（株式会社ホットリンク 執行役員 経営企画担当）、

田村 憲孝氏（株式会社ウェブタイガー 代表取締役／AI・ソーシャルメディアコンサルタント）、

沼田 早紀子氏（株式会社ガイアックス ソーシャルメディアマーケティング事業部 事業部長）

にインタビューを実施。

AI技術の進化、動画コンテンツの主流化、コミュニティ重視のトレンドなど、押さえておきたい最新動向をわかりやすく解説しています。

2. ガイド

2025年注目のマーケティングトレンドガイド

URL：https://www.meltwater.com/jp/resources/marketing-trends-2025

Meltwater独自の視点で選定した、2025年に注目すべきマーケティングトレンドをまとめたガイドです。

生成AI、パーソナライズドマーケティング、エコシステム型プラットフォーム戦略など、実務に直結するトピックを網羅。マーケティング戦略を考えるすべての方に必携の内容となっています。

3. 背景

近年、SNSやデジタルプラットフォームをめぐる環境変化は加速しており、マーケティング戦略においても迅速なトレンド把握がますます重要となっています。

特に、AIの発展、消費者心理の変化、新たなテクノロジーの登場により、従来のアプローチを見直す企業が増えています。

こうした状況をふまえ、Meltwaterでは国内外の専門家の知見と、自社の豊富なデータ分析から、2025年に注目すべきトレンドを抽出・整理しました。

本コンテンツを通じて、より多くのマーケターや広報担当者が時代の変化を捉え、戦略に活かしていただくことを目指しています。

【コンテンツの特徴】

SNS専門家3名によるリアルなインサイト

生成AI、オーディエンスファースト戦略など最新テーマを網羅

実務にすぐ役立つ具体的なアクション例を紹介

無料でダウンロード可能なガイドでさらに深掘り

4. 無料ウェビナーのお知らせ

2025年6月5日(木)に無料のオンラインセミナー「2025年後半に向けて備える！今年注目のマーケティングトレンド総まとめ 〜SNS活用からデータ分析まで戦略を最適化〜」を開催します。

本ウェビナーでは、Meltwaterが公開した「2025年マーケティングトレンドガイド」や「2025年ソーシャルメディアの最新状況」、さらに世界中のデジタル行動に関する大規模統計データ「Digital 2025」をもとに、今押さえておきたいSNSやデジタルマーケティングの最新トレンドを解説します。

ご参加を希望される方は、以下のフォームよりお申し込みください。

https://meltwater.zoom.us/webinar/register/8017460773343/WN_-feReruEQwaPBP5y0VBp_w