選挙期間中、Meltwaterのデータは主要メディアで多数引用され、選挙におけるSNSの影響力が年々高まっていることを改めて示しました。有権者の関心・感情、政治家の発信、争点の変化など、選挙の“今”はX（旧Twitter）などのSNS上にリアルタイムで現れます。

本ダッシュボードは、Meltwaterが提供する膨大なSNS・ニュースデータと、AIを活用した独自のインサイト抽出技術により、選挙期間中そして開票後に注目を集めた政党や政策、候補者に関する話題のトレンドを多角的に可視化しています。

データソースにはSNSやブログ、オンラインニュースやそのコメント欄なども含みます。

ダッシュボードは以下のURLからアクセス可能です。

SNSデータで振り返る！参議院選挙2025ダッシュボード

調査期間：2025年7月2日〜7月21日

◼️ 全体傾向・注目点

​​投稿数・エンゲージメントが急増：

参院選2025に関する期間中のSNS投稿は約29万件、エンゲージメントは1,000万超と高水準で、話題の広がりと関心の高さがうかがえる。

参院選2025に関する期間中のSNS投稿は約29万件、エンゲージメントは1,000万超と高水準で、話題の広がりと関心の高さがうかがえる。 主な関心テーマ：

「外国人政策・移民・労働力」「税制・消費税・インボイス制度」「貿易・国税・経済安全保障」など、社会的課題や安全保障が特に注目されている。

「外国人政策・移民・労働力」「税制・消費税・インボイス制度」「貿易・国税・経済安全保障」など、社会的課題や安全保障が特に注目されている。 感情や議論のキーワード：

「日本人ファースト」「物価高対策」「外国人」「消費税」など、政策や生活に直結する具体ワードが多く含まれている。



選挙関連データに限らず、Meltwaterが提供するデータやダッシュボードは日々変化する市場や生活者の声・感情をリアルタイムで捉える手段としても活用可能です。あらゆるビジネスシーンにおける戦略立案や課題解決の情報源として、ぜひお役立てください。

当社では今後も、ソーシャルリスニング・消費者インサイトの活用を通じて、データに基づいた意思決定を支援してまいります。