「ITreview Grid Award 2023 Fall」にて最高位「Leader」を4部門にて初受賞

Meltwater Japan株式会社（本社：東京都渋谷区、CEO：ジョン・ボックス）が提供するソーシャルリスニングを始めとするプラットフォームは、アイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：黒野源太）が主催するアワード「ITreview Grid Award 2023 Autumn」の「ソーシャルリスニング」「SNS管理」「インフルエンサーマーケティングツール」「広報・PR効果測定ツール」の４部門において、最高位である「Leader」を受賞しました。さらに「SNS分析」部門においては、顧客満足度の優れたサービスとして「High Performer」を受賞しました。

「ITreview Grid Award」とは

ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」では、集まったリアルユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid」を展開しています。

10月に発表された「ITreview Grid Award 2023 Fall」では、ITreviewに集まった約11.5万件のレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰、バッジが発行されています。ITreviewのLeaderは、既に多くの利用者から支持を得ている証であり、名誉ある称号とされております。 アワードの詳細は下記専用ページもご参照ください。

URL：https://www.itreview.jp/award/2023_fall.html

「High Performer」とは

顧客満足度の優れた製品を「High Performer」として表彰、バッジが発行されています。 High Performerは、既にユーザーからの満足度が高いことに加え、これから認知度が高まっていくことが予想される、いま注目の製品である称号とされております。

Meltwaterをご利用中のユーザーさまからのレビュー

Meltwaterのレビュー一覧はこちら

https://www.itreview.jp/products/meltwater/reviews