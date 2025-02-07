世界のオンライン行動についての大規模統計データ最新版「Digital 2025」を公開

MeltwaterとクリエイティブエージェンシーのWe Are Socialは、世界のソーシャルメディアとデジタルトレンドに関する最新の年次報告書「Digital 2025」を発表しました。

「Digital 2025」では、AIの勢いが加速し、ソーシャルメディアがブランドのリサーチにおいてますます重要となり、デジタル・SNS・インフルエンサー関連の広告支出が大幅に増加していると報告されています。（レポートは英語ですが、全編インフォグラフィックにて構成されており、視覚的に情報が理解できるようになっています。)

ソーシャルでのブランド発見機会の増加

「Digital 2025」によると、世界のSNSユーザー数は現在52億4,000万人で、過去12ヶ月で4.1%の増加となっています。インターネットユーザーは、毎日平均2時間21分をソーシャルメディアの利用に費やしています。

また、成人のSNSユーザーの半数が、ブランドについてのリサーチのためにSNSを利用していることもわかりました。この数字は昨年から着実に増加しています。Instagramでは、成人ユーザーの62.3%がプラットフォーム上でブランドについてリサーチしており、その割合は1位、Facebookが2位（52.5%）、TikTokが3位（51.5%）となっています。アクティブなSNSユーザーの22%が、SNS上でインフルエンサーや有識者をフォローしている中で、16～24歳の女性ではこの数値が30.8%に跳ね上がります。

SNSプラットフォームのトップ争い

2025年、YouTubeは「最も利用されている」SNSプラットフォームであり、アクティブユーザーベースは2位のWhatsAppより16%多くなっており、Facebook、Instagram、TikTokがトップ5を構成しています。グローバルでは「お気に入り」のSNSプラットフォーム*に関しては、Instagramがトップで、SNSユーザーの16.6%が支持しています。WhatsAppが2位で16%、Facebookが3位で13.1%となっています。

TikTokのAndroidユーザーは、2024年11月に平均35時間をアプリ利用に費やしており、2024年8月から11月の間に平均月間使用時間が約2時間増加しました。「#FYP」のタグが付いた66億のTikTok動画は、2024年だけで合計24兆回の視聴を記録しました。

新興プラットフォームに関しては、Threadsは現在3億2,000万人の月間アクティブユーザーを有し、そのうち1億人以上が毎日アクティブであり、2024年末に「アクティブユーザー成長」ランキングのトップに立ちました。Blueskyは3,000万人以上の登録ユーザーを獲得しましたが、data.aiの報告によると、2024年11月末時点で月間アクティブユーザー数は2,500万人未満となっています。

デジタルおよびSNS広告支出の増加

広告分野におけるデジタルの重要性の高まりは、広告支出の数字にも反映されています。出稿額は2024年に広告に1.1兆ドルに上り、世界的な支出は2023年と比較して750億ドル（7.3%）増加しました。デジタルチャネルは現在、世界の広告投資の72.7%を占めており、オンライン支出は昨年7,900億ドルを超えました。これは前年同期比で10.3%（740億ドル）の増加となります。デジタル広告支出は2019年以降で2倍以上に増加しています。

デジタル領域内では、SNS広告支出が2,430億ドルに増加し、前年同期比で15%の増加となっています。また、インフルエンサーマーケティングへの関心の継続も明らかで、世界のインフルエンサーマーケティング関連の支出は前年同期比で14%増加し、年間投資額は現在350億ドルに達しています。

AIの台頭とChatGPTの影響

「Digital 2025」は、AIの利用拡大を示すデータも紹介しています。

ChatGPTは2024年9月から11月の間に、モバイルアプリの月間アクティブユーザー数が2億5,000万人を超えました。特に、AI活用が進む中で、企業のマーケティング戦略や消費者行動の変化が注目されています。

レポートはこちら：

https://www.meltwater.com/jp/global-digital-trends