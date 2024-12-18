Meltwater Japan株式会社（本社：東京都渋谷区、CEO：John Box）は、2024年12月18日に株式会社JobRainbowが主催するD&I（ダイバーシティ＆インクルージョン）に取り組む企業を認定するアワード「D&Iアワード 2024」において、最上位の認定となる「ベストワークプレイス」に認定されました。2023年に続き、3年連続での認定となります。

・「D&Iアワード」とは

D&lアワードは「D&Iに取り組む企業の後押し」「D&Iのあり方のアップデート」「D&I推進をより取組みやすく」この3つの目的を通し、社会全体のD&Iの推進と、その先にある"D&Iがあたりまえの社会"の実現を目指し、ダイバーシティ&インクルージョンに取り組む企業を認定するアワードです。

日本で活動する企業（日本国外に本社を置く企業、非営利団体、研究機関等も含む）のD&Iの取組みを独自の評価指標「ダイバーシティスコア」で採点し、スコアに応じて認定を授与します。

D&Iアワード公式サイト

・ベストワークプレイス認定とは

日本国内だけでなく世界的にも高い水準でD&I推進に取り組み、D&Iの企業文化の醸成、社員一人ひとりがD&I推進を担う個としての積極的な活動をしており、さらにD&Iの理念をサービスや事業、企業組織のあらゆる側面で反映し、社外にも波及させているD&I先進カンパニーに与えられます。

Meltwater Japanは昨年に続きD&Iアワードへエントリーし、100点中83点というスコアにより「ベストワークプレイス」に認定されました。

・社内での取り組み

Meltwaterでは、DEI（ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン）を推進するためのグローバル横断のチームを組織し、当社のコアバリューの1つであるRespekt(ノルウェー語で尊敬の意味)を軸に、DEIの浸透・実現に向けた取り組みを続けています。

世界各国のオフィスで階層的なD&I推進体制を整え、各エリアに設置されたD&I Committee主導でのテック業界の女性のキャリア形成や課題をテーマにした「Women in Tech」など、各種イベントやプログラムを実施しています。

日本支社でも本アワード主催のJobRainbowによるワークショップ開催や、社外からゲストスピーカーを招いたイベントなどにより、社員のDEIに関する知識と理解を深めて来ました。

今後も積極的にDEIを推進し、企業としての持続的な成長と多様な人材の活躍の場を目指し、取り組みを続けてまいります。