赤田 将之（あかだ まさゆき）が日本法人の執行役員社長に就任したことをお知らせいたします。

赤田は、26年間の外資系企業でのキャリアにおいてテクノロジー、エンタープライズセールス、ビジネス戦略の分野で確固たる実績を積んできました。この度の就任により、Meltwater Japanは日本市場におけるエンタープライズ企業への支援を一層強化し、日本のお客様のニーズに合わせたサービス提供と課題解決の伴走支援に、これまで以上に積極的に取り組んでまいります。

◼️ Meltwater Japan執行役員社長 赤田 将之プロフィール

日本マイクロソフト株式会社にて、22年間にわたり多岐にわたる要職を歴任。その後、レッドハット株式会社にて常務執行役員エンタープライズ事業本部長を務め、エンタープライズ市場におけるビジネス拡大に貢献。





◼️ Meltwater APAC エグゼクティブディレクターDavid Hickeyコメント

「この度、Meltwater Japanの執行役員社長として赤田 将之氏を迎えることができ、大変嬉しく思います。赤田氏は、日本市場における深い知見と卓越したリーダーシップを兼ね備えており、これまで培ってきた豊富な経験を活かし、Meltwater Japanのさらなる成長を力強く牽引してくれると確信しています。日本市場はMeltwaterにとって極めて重要であり、今後もお客様やパートナーさまとの信頼関係を一層強化しながら、より高度なデータ活用とインサイトの提供を推進してまいります。赤田氏のリーダーシップのもと、私たちはお客様のビジネスの成功に貢献できることを楽しみにしています。」





◼️ Meltwater Japan執行役員社長 赤田 将之コメント

Meltwaterの一員になれたことを大変嬉しく思います。デジタル技術の進展、消費者行動の変化、そして社会的な価値観の重要性が増す中で、革新的で包括的なテクノロジーとソリューションを活用し、お客様のデータとインサイトに基づく意思決定を全力でサポートしてまいります。