課題とその解決に向けたご提案

2008年にサントリー傘下となって以降、井筒まい泉様ではDXに段階的に着手され、2016年3月には当社のオンラインメディアモニタリングの基本パッケージのご利用を開始されました。

同社広報部長の西山由香さまは、「2016年当時、メディアモニタリングのためのオンラインソリューションはまったく当社に備わっていませんでしたが、フードビジネスとしてリスクマネジメント、レピュテーションマネジメントに万全を期すためには、オンラインでのリアルタイムのニュースモニタリングが不可欠と判断し、Meltwaterにお手伝いいただくことに決めました。海外店舗に関するニュースもカバーできて、大変助かっています」と述べておられます。