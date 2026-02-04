Press Release
Meltwater、共催セミナー「ブランド価値を見える化する 〜生成AI時代に考えるべき、戦略コミュニケーション×データ活用〜」を開催！
プレスリリース
Feb 4, 2026
ソーシャルリスニングツールを開発・提供するMeltwater Japan株式会社（所在地：東京都渋谷区、執行役員社長：赤田将之、以下「Meltwater」）は、2026年2月13日（金）開催の共催セミナー「ブランド価値を見える化する 〜生成AI時代に考えるべき、戦略コミュニケーション×データ活用〜」を開催します。
◾️概要
タイトル：ブランド価値を見える化する 〜生成AI時代に考えるべき、戦略コミュニケーション×データ活用〜
開催日時：2026年2月13日(金) 19:00~21:00 （18:30~ 受付オープン）
会 場：渋谷東口ビル6F ((株式会社TWOSTONE&Sons イベントスペース）
共催企業：株式会社Faber Company、GRAND株式会社
参加費用：無料
参加申込みフォーム：https://learn.meltwater.com/apac-jp-event-internal-marketers-meetup_event-2026-02_LandingPage.html
◾️セミナーについて：
ブランドの価値は、語られ方で決まる
SNS、メディア、口コミ——消費者との接点が多様化する中、生成AIの進化は、ブランド評価のあり方そのものを再定義しつつあります。本セッションでは、ブランド価値の“見える化”を軸に、生成AIによる分析手法の進化と、定性的評価のバランスをどう取るかを議論。Meltwater社のデータ分析視点×ファベルカンパニー社のマーケ実践知×エレベーター広告の先駆者、GRAD社の最新トレンド情報を通じて、「生成AI時代」のブランドコミュニケーションについて深掘りします。
◾️ こんな方におすすめ：
- 広報・PR・マーケティング部門のご担当者
- ブランド戦略にデータを活用したい方
- 生成AIを活用したデータマーケティングの実務活用に関心のある方
- 定性・定量の評価軸を再設計したい方