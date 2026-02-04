ソーシャルリスニングツールを開発・提供するMeltwater Japan株式会社（所在地：東京都渋谷区、執行役員社長：赤田将之、以下「Meltwater」）は、2026年2月13日（金）開催の共催セミナー「ブランド価値を見える化する 〜生成AI時代に考えるべき、戦略コミュニケーション×データ活用〜」を開催します。

◾️概要

タイトル：ブランド価値を見える化する 〜生成AI時代に考えるべき、戦略コミュニケーション×データ活用〜

開催日時：2026年2月13日(金) 19:00~21:00 （18:30~ 受付オープン）

会 場：渋谷東口ビル6F ((株式会社TWOSTONE&Sons イベントスペース）

共催企業：株式会社Faber Company、GRAND株式会社

参加費用：無料

参加申込みフォーム：https://learn.meltwater.com/apac-jp-event-internal-marketers-meetup_event-2026-02_LandingPage.html



◾️セミナーについて：

ブランドの価値は、語られ方で決まる

SNS、メディア、口コミ——消費者との接点が多様化する中、生成AIの進化は、ブランド評価のあり方そのものを再定義しつつあります。本セッションでは、ブランド価値の“見える化”を軸に、生成AIによる分析手法の進化と、定性的評価のバランスをどう取るかを議論。Meltwater社のデータ分析視点×ファベルカンパニー社のマーケ実践知×エレベーター広告の先駆者、GRAD社の最新トレンド情報を通じて、「生成AI時代」のブランドコミュニケーションについて深掘りします。

◾️ こんな方におすすめ：