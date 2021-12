Digitale Transformatie in Communicatie en Marketing

Volgens Gartner zegt 87% van de senior bedrijfsleiders dat digitalisering een prioriteit is, maar slechts 21% van de bedrijven denkt dat ze hun digitale transformatie al "voltooid" hebben. Nu er zoveel werk te doen is, moeten bedrijven bijscholen, aanpassen en strategieën uitstippelen - om later te overleven. Marketing- en communicatieteams moeten samenwerken om een bedrijfsbrede transformatie te bevorderen, en tegelijk hun methodes om vraag te stimuleren en voor merkopbouw te ontwikkelen.

Terwijl veel bedrijven nog steeds proberen interne processen te automatiseren, de inefficiëntie van spreadsheets en traditionele werkmethoden te verminderen en op hun technische know-how voort te bouwen, zal het navigeren door nieuw ontstane uitdagingen ook het cultiveren van emotionele en mentale veerkracht vereisen.

Met het oog hierop hebben we een aantal vooraanstaande figuren uit de EMEA sector bijeengebracht om jou en je team te helpen je voor te bereiden op je Digitale Transformatie - zowel qua vaardigheden als qua mentaliteit. Ga nu naar de on-demand opnames en leer van o.a. Disney's voormalige Head of Innovation & Creativity, Duncan Wardle, en Manal Rostom - een van Forbes Africa's Top 50 Most Powerful Women, en nog veel meer.

