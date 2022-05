Het lijkt wel of iedereen het tegenwoordig heeft over video, vooral marketeers. Video content is meer engaging, relatief gemakkelijk te produceren, en levert aantoonbaar leads op. 84% van de consumenten zegt dat ze sneller overtuigd worden om een product of dienst te kopen door het bekijken van een video van een merk.

Misschien heb je af en toe al wat geploeterd en ben je klaar om video naar een hoger niveau te tillen, of misschien heb je al een volwaardig videoprogramma en zoek je tips om dit jaar te verbeteren.

Hoe dan ook, dit webinar behandelt alles wat je moet weten als het gaat om videomarketing in 2022.

Ga mee met gastspreker Mari Smith, Facebook Marketing Expert & Thought Leader, terwijl ze het volgende behandelt:

De belangrijkste trends in videomarketing op dit moment

Hoe je video kunt gebruiken op de belangrijkste sociale kanalen

Voorbeelden van succesvolle videomarketing in 2021

Onderwerpen en wat je nodig hebt om met video marketing te beginnen

Bekijk dit on-demand webinar nu!