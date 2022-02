Overzicht Rapport: Industrie Onderzoek | Sport

Wat is de drijvende kracht achter de sporttrends van vandaag? In samenwerking met Twitter analyseerden we meer dan 500 miljoen Tweets om de belangrijkste trends te ontdekken die de sportindustrie tot verandering aanzetten en die de status quo verbeteren. Het Overzichts Rapport: Industrie Onderzoek | Sport benadrukt drie belangrijke trends:

Waarom de sportwereld cryptocurrencies en NFT's omarmt

Hoe de groei van esports & nieuwe technologie de industrie verandert

Wat de sportindustrie doet om DE&I aan te pakken

Sportmerken, teams en organisaties kunnen deze inzichten gebruiken om prognoses te verbeteren, marketing- en PR-strategieën te versterken, waardevolle nieuwe partnermogelijkheden te ontdekken, en een bredere consumentenbasis te bereiken.