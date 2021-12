Met meer dan 4 miljard social media gebruikers wereldwijd worden elke minuut 350.000 tweets verstuurd, 4.100 keer geklikt op gesponsorde Instagram posts, 21 miljoen snaps gemaakt en 694.000 video's bekeken op TikTok. Dit maakt van social media een goudmijn, vol data die kan worden omgezet in intelligentie om besluitvorming om te groeien te onderbouwen. Het verandert de manier waarop organisaties werken, vooral als het gaat om communicatie en hoe ze te werk gaan bij het verzamelen van inzichten over hun consumenten en hun concurrenten.

Geproduceerd in samenwerking met The Social Intelligence Lab, onderzoeken we in dit playbook hoe je je merk op social media kunt optimaliseren, laten groeien en beheren om uiteindelijk groei van het gehele bedrijf te stimuleren.

De belangrijkste onderwerpen zijn onder andere:

De heilige graal: Optimaliseer je digitale klantervaring

Groei met Influencer Marketing

Beheer je merk op een wereldschaal

Verhoog je Social ROI met Consumer Insights

Race naar de eerste plaats met Competitive Intelligence

Als je niet goed weet hoe je social media kunt gebruiken om je bedrijf te laten groeien, dan is dit playbook een must-read. Download nu je exemplaar en begin social media in te zetten om impact te hebben op bottom line bedrijfs-KPI's.