Oproep aan alle social media managers: we weten dat je het druk hebt! We weten ook dat het soms moeilijk kan zijn om 365 dagen per jaar leuke content voor je kanalen te bedenken. Daarom hebben we speciaal voor jou een nationale feestdagen kalender samengesteld, om je te helpen bij je contentplanning voor 2022.

Of je nu een manier zoekt om de vakmensen in de gezondheidszorg die ons door Covid-19 hebben getrokken te steunen (denk aan Wereldgezondheidsdag op 7 april) of om een nostalgisch vervlogen stukje technologie in de schijnwerpers te zetten (Nationale Dag van de Vaste Telefoon op 10 maart misschien?), wij helpen je graag.

Deze vieringen, vooral de niche feestdagen, bieden een onderhoudende, slimme, en gemakkelijke manier om je social media feeds te verrijken - en helpen je zo op veel meer niveaus contact te maken met je online publiek. Veel plezier!