E-scooters en e-bikes zie je de laatste jaren overal. Honderden micro-vervoersdiensten concurreren op de markt voor deelmobiliteit, voortdurend gaan ze de strijd aan op de Europese straten en social media.

Verschillende diensten beweren bij te dragen aan een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Ze vinden dat ze een revolutie in het stedelijk mobiliteitsvervoer teweeg brengen. Onderzoekers stellen echter dat E-scooters en E-bikes vaak al klimaatvriendelijke verplaatsingen zoals openbaar vervoer of lopen vervangen door particuliere autoritten of ritten op scooters.

Ondanks pogingen van de diensten om de voertuigen veiliger te maken, komen er constant berichten voorbij over een toenemend aantal verkeersgewonden en ongelukken. Dit leidt tot nieuwe parkeer en snelheidsbeperkingen die door overheden worden opgelegd.

Het lijdt geen twijfel dat de markt voor deelmobiliteit nog flink wat uitdagingen voor zich heeft, maar ook dat de markt zich snel uitbreidt nu steden nieuwe kenmerken van het stedelijke, duurzamere leven willen aanpakken.

Dit Rapport heeft als doel om: