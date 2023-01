The Jaunt heeft honderdduizenden dollars aan nieuwe verkopen gezien als gevolg van de integratie van Klear's influencer platform in haar influencer marketing activiteiten. "Het is iets dat we eerder niet konden kwantificeren, maar nu zien we influencer marketing echt als een serieuze investering en iets waar we middelen voor willen blijven inzetten zodat we ons merk kunnen blijven laten groeien." - Victoria Posmantur, Brand Marketing Manager.

Van het uitbreiden van marktaandeel door sterke influencer partnerschappen tot het kwantificeren van campagne waarde om toekomstige investeringen te sturen, zie hoe Klear The Jaunt in staat stelt om: