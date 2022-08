Meltwater: Influencer Marketing Masterclass 2022

Het zal geen geheim zijn dat Influencer Marketing de drijvende kracht is geworden achter de groei en expansie van leidende merken over de hele wereld. Of het nu gaat om toegang te krijgen tot niche markten, of om producten en diensten te positioneren als de beste keuze in bepaalde lifestyle categorieën, er valt meer te winnen dan te verliezen door deze veelbelovende vorm van marketing aan te boren. Dit natuurlijk met de juiste hulpmiddelen en know-how binnen handbereik.

17% van de merken besteedt meer dan de helft van hun marketingbudget aan influencers (BigCommerce). Maar hoeveel van dat werk werpt nou werkelijk zijn vruchten af? De waarheid is dat er intelligentere manieren zijn om met influencers in contact te komen dan de meeste bedrijven beseffen - en wij zijn er om je te helpen ze te ontdekken.

Deze exclusieve Influencer Marketing Masterclass laat je zien hoe jij:

De juiste influencers voor je merk en je belangrijkste doelgroepen kan identificeren

Campagnes kan met transparantie, inzicht en duidelijkheid kan beheren

Duidelijk kan rapporteren over de impact, de waarde kan bewijzen en een gegevensinfrastructuur op kan zetten om toekomstige campagnes van informatie te voorzien

Bekijk deze on-demand webinar nu en maak van dit jaar het jaar van strategisch succes op het gebied van influencer marketing.