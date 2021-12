De Uitdagingen van Brand Management met La-Trappe

Elske Vugts, Marketing & Communication Manager bij Bierbrouwerij de Koningshoeven-La Trappe geeft je een inkijkje in het werken als marketeer bij het Trappistenbier La Trappe. Dit merk is het resultaat van een samenwerking met een religieus erfgoed en een commerciële onderneming, met alle uitdagingen die daarbij horen. Daarnaast heeft de brouwerij op dit moment een productplafond bereikt en vraagt dit om een ongewone marketingaanpak. Hoe kan La Trappe met een rijke geschiedenis relevant zijn voor deze tijd en daarnaast ook een economische belang dienen als er een tekort aan bier is?

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Exclusief inzicht in het beheren van een merk met behulp van creative marketing campagnes

Handelen vanuit je merkidentiteit

Relevant blijven als merk in een snel veranderende wereld

Vul het formulier in om toegang te krijgen tot dit gratis en inzichtelijke webinar.